Corinthians inscreve Memphis, Carrillo e Martínez na Sul-Americana

O Corinthians inscreveu, para as quartas de final da Copa Sul-Americana, o holandês Memphis Depay e mais dois reforços contratados durante a janela do meio do ano.

Dessa forma, o técnico Ramón Díaz contará com Memphis Depay, André Carrillo e José Martínez, que foram incluídos na lista de até 50 jogadores inscritos pelo clube na competição. Eles substituirão Maycon, Pedrinho e João Pedro Thoca, respectivamente.

No entanto, o espanhol Héctor Hernández ficou fora, já que o Corinthians tinha o limite de apenas três modificações na lista original.

O Timão, portanto, enfrentará o Fortaleza nesta fase do torneio continental. O time nordestino vive grande momento na temporada e também luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Os jogos entre Corinthians e Fortaleza acontecerão nos dias 19 e 24 de setembro, com o primeiro no Castelão e a volta em Itaquera.

Confira a lista atualizada de inscritos pelo Corinthians na Copa Sul-Americana

Goleiros: Hugo Souza, Cadu, Felipe Longo, Matheus Corrêa e Matheus Donelli;

Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Caetano, Félix Torres, Fernando Vera, Gustavo Henrique e Renato;

Laterais: Diego Palacios, Fagner, Guilherme Pellegrin, Hugo, Léo Mana, Matheus Bidu, Matheus França e Denner;

Meio-campistas: Breno Bidon, José Martínez, Dieguinho, Charles, Igor Coronado, Matheus Araújo, Luiz Gustavo, Raniele, Rodrigo Garro, Ryan, Vitinho, André Carrillo e Yago;

Atacantes: Memphis Depay, Talles Magno, Giovane, Guilherme Henrique, Guilherme Inácio, Kauã, Kayke, Luiz Fernando, Pedro Henrique, Pedro Raul, Romero e Yuri Alberto.

