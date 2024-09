Osvaldo, do Vitória, é internado com tromboembolismo pulmonar

O atacante Osvaldo, do Vitória, foi internado em um hospital de Salvador com o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. O problema surgiu após uma pancada na partida do Campeonato Brasileiro.

No entanto, apesar disso, o jogador afirmou em suas redes sociais que está bem, já que o problema foi detectado a tempo. Contudo, ele espera voltar em breve a defender as cores do Vitória, que no momento luta para evitar o rebaixamento.

Veja também: Vitória vence Atlético-GO fora de casa e ganha fôlego no Brasileirão

“Boa noite, pessoal. Passando para dizer que estou bem e agradecer o carinho e a preocupação de todos vocês. Esse problema aconteceu por causa de uma pancada que eu havia sofrido na perna. O edema acabou gerando um coágulo que se deslocou, mas graças a Deus foi detectado a tempo. Estou recebendo todos os cuidados e logo espero estar de volta defendendo as cores do Leão. Um grande abraço a todos”, publicou Osvaldo em uma rede social.

Todavia, a palavra “trombo”, aliás, significa coágulo, ou sangue coagulado. Já “embolia” é um corpo estranho que se movimenta pela corrente sanguínea. A junção dos dois termos, tromboembolismo, tem como significado que um coágulo se deslocou para um lugar indesejado.

Confira a nota do Vitória sobre Osvaldo

“O atleta Osvaldo apresentou, durante a viagem de volta para Salvador, um incômodo torácico, o que motivou a realização de exames de imagem e intervenções imediatas. O atleta segue em observação clínica em um hospital de Salvador, acompanhado pelo Departamento Médico e de Saúde do clube para a realização de exames complementares da função respiratória.” Desejamos uma breve recuperação ao atleta, para que ele possa retomar suas atividades normalmente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.