Wesley não descarta Inter na briga pelo título: ‘A gente não paga para sonhar’

Wesley ganha espaço no time do Internacional - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional )

O Internacional venceu o Cuiabá, nesta segunda-feira, e emplacou a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Após a partida, o atacante Wesley, um dos destaques do time, sonha com o título do Brasileirão, mesmo pela distância das primeiras colocações.

“Sabíamos da qualidade do nosso elenco. A gente não paga para sonhar. Vamos sonhar com o título, sim, enquanto tiver a possibilidade. Vamos lutar até o final. Nosso grupo é bom, forte e vamos trabalhar para escalar esse monte que é o Brasileirão”, disse.

O atacante, aliás, também falou sobre a concorrência no ataque colorado. Wesley briga por vaga com Wanderson, Bruno Tabata, Valencia, Borré e outros nomes de relevância no cenário brasileiro.

“A concorrência é boa. Temos grandes jogadores no elenco. É uma dor de cabeça boa para o Roger. Quem está entrando está correspondendo”, disse o jogador.

Com a vitória, o Internacional, aliás, está na oitava colocação, com 38 pontos, quatro a menos do que o Bahia, primeiro time na zona de classificação para a Libertadores. Em seu próximo compromisso, o time de Roger Machado, assim, enfrenta o São Paulo, às 18h30 (de Brasília) desse domingo, no Morumbis.

