Roger ressalta força coletiva do Inter: ‘Equipe madura’

O técnico Roger Machado voltou a exaltar o jogo coletivo após a vitória sobre o Cuiabá nesta segunda-feira, pelo Brasileirão. A transformação, conforme o treinador, partiu de dentro do vestiário e chegou aos torcedores, que agora acreditam e redobram o apoio à equipe no Beira-Rio.

“A forma coletiva que eu desejo precisava evoluir. O Inter sempre conseguiu fazer grandes distâncias em campo. As distâncias diminuem no meu modelo, mas as intensidades aumentam. Fica mais agrupado no campo, mais compactado para ações mais intensas e explosivas”, analisou o treinador.

“Foi justamente o maior respeito que tivemos e a consciência de que dentro de casa temos que fazer nosso dever, nossos objetivos na competição devem prevalecer. Penso que foi uma vitória de uma equipe muito madura, que sabe o que deseja no campeonato”, acrescentou.

Roger Machado, afinal, também frisou importância da troca entre campo e arquibancada.

“O movimento começa interno, mas continua no ambiente externo, puxado pelo torcedor. Ele é o grande motivo para a gente estar aqui trabalhando. Quando a gente vive maus momentos, a primeira coisa que vem à tona é se a gente não se esforça ali dentro. Surgem teorias conspiratórias de ambiente rachado. Isso maltrata quem trabalha com seriedade”, avaliou.

Combatividade no setor de ataque

O treinador, aliás, também reforça a questão defensiva no setor de ataque. Roger cita que pelo menos 30 roubadas de bola tem que acontecer no setor de ataque.

“No Brasileiro, se não tiver 80 a 90 ações defensivas por partida não consegue equilibrar o jogo. Eu mostro na TV e na estatística para eles. Pelo menos 30 dessas roubadas tem que acontecer no campo de ataque. Quando os atacantes participam ativamente desse processo, não só o time vence, como eles tem ação decisiva no resultado da partida”, acrescentou Roger. “Isso tudo parte de uma tática bem feita, para que eu possa cobrar.”

Bruno Gomes titular

“Bruno Gomes é meu titular. Falei pra ele. Tu virou lateral e dos bons. Perguntei pra ele durante a semana o que fazer e ele me disse que gostaria de permanecer por ali disputando posição. Braian também joga pela esquerda. Temos jogadores polivalentes na equipe. Seria injusto tirar o Bruno Gomes do time. Ele tem se destacado como lateral. Hoje, ele é o titular. Os outros buscam um lugar no time”, disse.

E agora?

Com a vitória, o Internacional, aliás, está na oitava colocação, com 38 pontos, quatro a menos do que o Bahia, primeiro time na zona de classificação para a Libertadores. Em seu próximo compromisso, o time de Roger Machado, assim, enfrenta o São Paulo, às 18h30 (de Brasília) desse domingo, no Morumbis.

