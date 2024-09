Corinthians não vence o Fortaleza há oito jogos

O Corinthians encara o Fortaleza nesta terça-feira (17), às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Timão tenta voltar para São Paulo com uma vantagem boa para assegurar a vaga na Neo Química Arena. Contudo, para isto, o Alvinegro tem um jejum para quebrar diante do Leão do Pici.

Isso porque nos últimos sete encontros entre a equipe, o Corinthians não conseguiu sair com a vitória. Neste período, foram quatro vitórias do Fortaleza e outros três empates. A última vitória do Timão sobre o Leão do Pici, aconteceu no dia 1° de maio de 2022, pelo Campeonato Brasileiro. Com um gol contra de Matheus Jussa, o Alvinegro saiu vitorioso por 1 a 0.

Já no palco da partida desta terça-feira, o jejum é ainda maior. O Corinthians venceu o Fortaleza fora de casa pela última vez pelo Brasileirão de 2019. Afinal, o Timão venceu por 3 a 1, com gols de Boselli, Pedrinho e Danilo Avelar. Manoel, com um gol contra, descontou para o time nordestino.

Para quebrar este jejum, o Corinthians aposta no bom momento vivido pela equipe nas copas. É verdade que a equipe está na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas está na semifinal da Copa do Brasil e tenta repetir o feito na Copa Sul-Americana.

Para o embate, o técnico Ramón Díaz terá os retornos de Félix Torres, Charles, Cacá e Yuri Alberto após o quarteto cumprir suspensão no Brasileirão. No entanto, Memphis Depay (recondicionamento físico), Alex Santana, Ruan, Maycon e Diego Palacios seguem no departamento médico. Por fim, tudo indica que o técnico retornará à escalação tradicional com dois zagueiros.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.