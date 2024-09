Fluminense é o único time presente nas quartas da Libertadores de 2023 e 2024

Rio de Janeiro, RJ, Brasil - 20/08/2024 - Maracan.. - Fluminense enfrenta o Gr..mio nesta noite, no Est..dio do Maracan.., pelas oitavas de final, jogo 2, da Copa Conmebol Libertadores 2024. FOTO DE MARCELO GON..ALVES / FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. - (crédito: Marcelo Gonçalves / Fluminense )

Depois do título de 2023, o Fluminense se acostumou a disputar a Libertadores e novamente chegou às quartas de finais do torneio. Aliás, a equipe carioca é a única que esteve presente nesta fase nas duas últimas edições, o que evidencia que mesmo diante dos problemas, ganhou corpo e experiência na história da competição.

No entanto, desta vez quem terá a tarefa de buscar o bicampeonato será o técnico Mano Menezes. Afinal, Fernando Diniz não resistiu às más exibições, sobretudo no Campeonato Brasileiro e deixou a equipe, mesmo com a boa campanha na primeira fase do torneio continental.

Na edição passada, o Tricolor teve pela frente o Olímpia, do Paraguai, e carimbou duas vitórias, dentro e fora de casa, com propriedade. (2 a 0 e 3 a 1). Desta vez, o adversário será o Atlético-MG, que tem um velho conhecido de boa parte desta elenco, o técnico Gabriel Milito, que esteve à frente do Argentinos Juniors, adversário das oitavas em 2023.

Dessa forma, além da equipe carioca, Boca Juniors, Racing, Palmeiras, Deportivo Pereira, Bolívar, Internacional e Olímpia também estavam nas quartas. Desta vez, estão nesta fase do torneio: Botafogo, São Paulo, Flamengo, Peñarol, Colo-Colo, River Plate e Atlético-MG.

Mudanças significativas

Agora, a formação inicial tem muitas diferenças, a principal dela é na defesa. Nino, capitão da conquista de 2023, acertou com o Zenit, da Rússia, enquanto Thiago Silva cumpriu sua promessa e voltou depois de 16 anos. O ídolo tricolor tem tido um excelente início e ajustou o setor com experiência e qualidade.

Outra diferença é no sistema ofensivo. Na ocasião, Germán Cano voava e caminhava para se tornar “Rei da América”. Contudo, agora passou por problemas físicos e só estufou a rede cinco vezes na temporada. John Kennedy, por sua vez, brilhou e fez o gol do título, mas em 2024 não encontrou o bom futebol. Caberá a Kauã Elias, outra joia da base, ser o homem-gol desta vez.

Além disso, André, um dos principais nomes daquela conquista, deixou o clube em direção ao futebol inglês. Para o seu lugar, o Fluminense se agiu rápido e apostou na juventude do uruguaio Facundo Bernal, que tem atuado ao lado de Martinelli no setor. Arias e Ganso seguem no time e podem ser decisivos, visto que dividem os principais números em 2024.

