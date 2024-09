Zé Love em ‘A Fazenda’: relembre jogadores em reality show

O ex-jogador Zé Love deu início a sua trajetória no reality show ‘A Fazenda’, da Record. O programa, que começou na última segunda-feira (16), conta com 20 participantes na briga pelo prêmio de R$ 2 milhões. Aos 36 anos, o agora ‘peão’ entra em uma lista de jogadores que tentaram a sorte neste tipo de atração.

Com passagens por clubes como Santos, Cruzeiro e Genoa (ITA), Zé Love deixou o futebol em 2023. Seu último clube foi o Iguatu, do Ceará. A principal conquista da carreira do ex-atacante foi a Libertadores de 2011 pelo Peixe, quando atuou ao lado de nomes como Neymar e Paulo Henrique Ganso. Na última semana, contudo, o ex-jogador acabou perdendo um sítio como forma de quitar uma dívida com o pai de Neymar.

Outros seis jogadores também passaram pelo reality da Record: Paulo Nunes, Amaral, Viola, Radamés, Dinei e Túlio Maravilha. Assim como os citados, Hadson Nery, o Hadybala, também é ex-jogador. Porém, ele participou do ‘Big Brother Brasil’, da Globo.

Relembre a participação dos ex-jogadores em reality show:

Paulo Nunes

Atualmente comentarista do Grupo Globo, Paulo Nunes, de 52 anos, participou da 6ª temporada de ‘A Fazenda’. Ele acabou eliminado na 7ª semana. Como jogador, o ex-atacante teve destaque em clubes como Palmeiras, Grêmio e Flamengo, além de passagem pela Seleção Brasileira.

Amaral

Conhecido por seu carisma, Amaral, de 51 anos, foi um dos peões da 8ª temporada de ‘A Fazenda’. Mas a passagem do ex-jogador foi rápida, já que acabou eliminado logo na primeira semana. O ex-volante defendeu clubes como Palmeiras, Vasco e Corinthians, além de passagem pela Seleção Brasileira.

Viola

Tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994, o ex-atacante Viola, de 55 anos, fez parte da 3ª edição de ‘A Fazenda’. Ele foi o 7º participante a deixar o programa. O ex-atacante teve passagem marcante pelo Corinthians, além de defender clubes como Vasco e Palmeiras.

Radamés

Ex-jogador do Fluminense e também conhecido por ser ex-marido de Viviane Araújo, Radamés teve participação recente em ‘A Fazenda’. Ele esteve presente na última edição do reality. A eliminação veio na 12ª roça. O volante se aposentou em 2023, após longa passagem pelo Brasiliense.

Dinei

O ex-atacante Dinei, de 54 anos, foi um dos poucos participantes de ‘A Fazenda’ que esteve presente em duas oportunidades. Um dos peões na edição de 2011, ele retornou seis anos depois para para disputar a edição ‘A Fazenda: Nova Chance’. Em sua primeira participação, Dinei foi o 8º eliminado do programa. Já em sua segunda chance, acabou sendo o 4º participante a deixar o reality. Como jogador, Dinei teve como maior destaque a sua passagem pelo Corinthians.

Túlio Maravilha

O folclórico ex-atacante Túlio Maravilha, de 55 anos, participou da 11ª edição de “A Fazenda”. Ele acabou eliminado na 3ª semana do programa. Com mais de mil gols contabilizados (conta do próprio Túlio) na carreira, o jogador fez história no Botafogo, onde se tornou um dos grandes ídolos da história do Glorioso.

Hadson Nery

Atualmente tentando a sorte como treinador, Hadson Ney, o Hadybala, é o único na lista que não participou de ‘A Fazenda’. O ex-jogador, de 43 anos, fez parte do elenco do ‘Big Brother Brasil 20’. Ele foi o 3º eliminado do programa. Em sua carreira, Hadybala defendeu clubes de menor expressão no Brasil, além de ter atuado por equipes de Portugal.

