Namorada de Douglas Luiz, Alisha Lehmann desabafa: “Ganha 100 vezes mais”

Namorada do volante Douglas Luiz, Alisha Lehmann desabafou sobre a diferença salarial entre eles. Também jogadora, a suíça defende o mesmo clube que o brasileiro, a Juventus (ITA). Em entrevista ao “La Repubblica”, ela criticou a disparidade entre homens e mulheres no futebol.

De acordo com Alisha, a situação ainda está longe de atingir um patamar mais próximo do ideal.

“Falo com Douglas depois dos treinamentos e sempre digo que a situação não é justa. Fazemos o mesmo trabalho e ele ganha cem mil vezes mais que eu. Como mulher, é um assunto que me toca. Acredito que será preciso muito tempo para atingir o objetivo, mas claramente o caminho é esse”, criticou a atacante, que disputou a Copa do Mundo Feminina de 2023.

Alisha Lehmann e Douglas Luiz mantêm um relacionamento desde o fim de 2021. Já no início de 2022, o casal assumiu publicamente o namoro. Porém, no fim do mesmo ano surgiram rumores do fim do romance, o que não se confirmou. Esta é a segunda vez que eles defendem o mesmo clube. Anteriormente, a dupla defendia o Aston Villa, da Inglaterra. Eles foram foram anunciados como reforços da Juventus para a disputa da atual temporada.

Além do sucesso em campo, Alisha também possui destaque nas redes sociais. Somente no Instagram, a atacante tem mais 16 milhões de seguidores.

