Botafogo tem cautela com lado físico de Alex Telles, que ganhará mais minutagem

Um dos principais reforços do Botafogo nesta janela, Alex Telles fez sua estreia diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado (14), no Nilton Santos. Apesar da euforia da torcida, o clube adota cautela na questão física do atleta, que aumentará sua minutagem aos poucos, sem queimar etapas.

O jogador atuou normalmente pelo Al-Nassr na última temporada e esteve em campo em 27 de agosto. Entretanto, o alvinegro entende que a intensidade do futebol árabe é bem menor que a do brasileiro. Para não ter problemas com lesões, é preferível ir com mais calma, ainda mais com um atleta que pode ser decisivo pela esquerda.

Afinal, o futebol brasileiro enfrenta uma sequência de viagens longa e um calendário intenso. Além disso, o técnico Artur Jorge arma um esquema que exige fisicamente dos laterais, que apoiam constantemente e são verdadeiras armas ofensivas.

“É uma das posições mais exigentes que têm na equipe, pela forma de jogar. É uma posição que tem que ser muito comprometida defensiva e ter muita saída quando recuperamos a bola. O que eu tenho dito ao Hugo é, em um jogo que não fizer 12 km, não foi bom”, disse o treinador.

Alex Telles pode ter chance como titular diante do São Paulo, nesta quarta-feira (18), pela Libertadores. Contudo, ainda não se sabe se ele aguentará os 90 minutos, afinal precisará de um período de adaptação à rotina do futebol brasileiro, visto que chegou em um momento decisivo da temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.