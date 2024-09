STJD decide denunciar árbitro de Fluminense x São Paulo

Rio de Janeiro, Brasil - 01/09/2024 - Est..dio Maracan.. - .Fluminense enfrenta o S..o Paulo esta noite no Maracan.. pela 25.. rodada do Campeonato Brasileiro 2024..FOTO: LUCAS MER..ON / FLUMINENSE F.C....IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu.uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o.Fluminense Football Club... obrigat..rio mencionar o nome do autor ou.usar a imagem....IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution..Commercial use is prohibited unconditionally by its author and.Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the.author or use the image....IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El.uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. ...s mandat..rio mencionar el nombre del autor ao usar el im..gen. - (crédito: Lucas Mercon)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu denunciar o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva, após sua arbitragem polêmica no duelo entre Fluminense e São Paulo. As equipes se enfrentaram no dia 1° de setembro, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista contesta a origem do primeiro gol dos cariocas e chegou a entrar com um pedido pela anulação da partida.

O árbitro foi denunciado pela prática da infração do art. 259, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, sobre “deixar de observar as regras da modalidade”. A pena prevista é de suspensão de 15 a 120 dias.

No artigo, prevê que “a partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer, comprovadamente, erro de direito relevante o suficiente para alterar seu resultado”. É exatamente o que o São Paulo busca provar, em pedido protocolado na semana passada.

O STJD intimou Paulo Cesar Zanovelli da Silva a prestar depoimento, assim como Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA/MG), Rodrigo Batista Raposo (AB/DF), Marcos André Gomes da Penha (CBF/ES) e Marcus Vinicius Gomes (AB/MG). Todos estavam na cabine do VAR durante a partida no Maracanã.

A polêmica na partida entre Fluminense x São Paulo

Assim, o clube do Morumbi acredita que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli cometeu um erro ao validar o gol de Kauã Elias que abriu a vitória do Fluminense. Na origem do lance, o árbitro deu vantagem para o Flu após falta de Calleri em Thiago Santos. Porém, Thiago Silva ajeitou a bola com a mão e cobrou falta. O árbitro foi ao VAR, mas validou o gol da equipe comandada por Mano Menezes.

Aliás, a divulgação das imagens e do áudio da revisão do primeiro gol do Fluminense na vitória sobre o São Paulo causou revolta entre dirigentes do clube paulista.

“Eu ia dar a vantagem, o jogador (Thiago Silva) para e bate a falta. Eu dou sinal de falta. Vamos seguir. Eu dei a vantagem, eu segui. É gol legal, tá, Igor (Junio Benevenuto, o VAR)?”, disse o árbitro.

Nesta segunda-feira (16/9), o Tricolor enviou um ofício à CBF, questionando a arbitragem das últimas partidas do clube. Contra o Cruzeiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Luis Zubeldía deixou o gramado reclamando muito da arbitragem. Além disso, o atacante Calleri reclamou bastante após o empate contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil.

