Sforza enaltece espírito do Vasco na temporada: ‘Luta até o final dos jogos’

Em mais uma demonstração de poder de reação, o Vasco buscou o empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, pela 26º rodada do Campeonato Brasileiro. Na zona mista, Juan Sforza, que foi titular no clássico, exaltou o espírito de luta da equipe, comandada pelo técnico Rafael Paiva.

“Eu acho que o time tem coisa boa, coisa para melhorar, mas nunca se dá por vencido e luta até o final dos jogos. Temos que melhorar a posse de bola, isso vai ajudar muito a gente”, disse.

Foi um ponto muito importante para a gente. Perdíamos por 1 a 0, empatamos da forma que empatamos e terminamos o jogo com possibilidade de ganhar, e isso é muito importante. Dá a sensação de que foi um bom resultado, embora tenhamos sofrido um pouco”, acrescentou Sforza.

No meio de campo cruz-maltino, o argentino foi titular pela terceira partida consecutiva: diante de Vitória, Athletico e Flamengo. Assim, tem conquistado seu espaço e feito uma boa dupla de Hugo Moura, na proteção à frente da defesa e transições ofensivas.

Olho na agenda

Na próxima rodada, o Vasco mede forças com o vice-líder Palmeiras, no dia 22 (domingo), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha. Por fim, com o empate no clássico, a equipe carioca soma 35 pontos, na 9ª colocação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.