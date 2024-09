Após deixar a Band, Mauro Beting tem data de estreia confirmada em outra emissora

Mauro Beting fecha com nova emissora após deixar Band - (crédito: Foto: Reprodução/Youtube Terra)

Um ditado diz que ”o bom filho a casa torna” e outro que ”obedece quem tem juízo”, então Mauro Beting seguiu os dois à risca. O jornalista retorna à Jovem Pan, após mais de um ano fora da empresa, para reforçar a equipe de esportes da rádio. O comunicador confirmou a informação em suas redes sociais.

Mauro Beting já tem data para reestrear pela Jovem Pan, no próximo dia 20 de setembro. O jornalista retorna à empresa após breve passagem pela Rádio Bandeirantes e, agora, vai conciliar o novo trabalho com seus compromissos pelo SBT e TNT Sports.

“Na busca da melhor versão possível dos fatos. Em cima do muro para tentar enxergar vários lados da questão. Mas com meu lado sempre claro. E sempre respeitado na rádio. Tudo que a Jovem Pan sempre me deu. E espero retribuir ainda mais. Dia 20 de setembro eu reestreio. Dia de recontar essa e tantas histórias. Obrigado, família. Vambora! Tá na hora”, escreveu Mauro.

Saída da Band

O jornalista esportivo retornou à Rádio Bandeirantes em agosto de 2023, depois de oito anos. A primeira passagem pela Band durou 12 anos, entre 2003 e 2015, e teve uma importância ímpar na carreira de Mauro Beting. Por isso, ano passado, disse que aceitou o convite para voltar como uma ”convocação”.

Mauro Beting acabou demitido da Band nas outras ocasiões que tiveram vínculo, mas dessa vez pediu o desligamento da empresa. Dias depois, nessa segunda-feira (16), anunciou o retorno à Jovem Pan.

Jovem Pan oficializa Mauro Beting

A Rádio também oficializou o novo acordo com o jornalista para reforçar a equipe esportiva da empresa. A Jovem Pan se referiu a Mauro Beting como um profissional de carreira consolidada, com vasta experiência e celebrou o regresso do comunicador ao time.

Trecho do comunicado

“O jornalista Mauro Beting, um dos principais nomes do jornalismo esportivo no Brasil, está de volta à Jovem Pan News, após mais de um ano fora da emissora. Com uma carreira consolidada na cobertura esportiva, Beting retorna para integrar a equipe de esportes da emissora.

A partir do dia 20, ele participará dos programas esportivos e das transmissões das principais competições exibidas pela Jovem Pan. Reforçando o time de comentaristas e trazendo sua vasta experiência ao público”.

O profissional, por sua vez, fez questão de destacar o carinho que tem pela Jovem Pan ao recordar momentos simbólicos em sua relação com a emissora.

“A primeira rádio onde pisei (Jovem Pan), em 1974, ainda no aeroporto. Também por isso, a primeira vez que lembro ouvir, quando meu pai comentava economia. E Osmar Santos já esmerilhava. A rádio que me recebeu de braços, coração e portas abertas, em 2015. Quando Tutinha e Marcelo me ofereceram o microfone poderoso para comentar futebol”, e concluiu:

“E ter total liberdade para falar sobre tudo nos jornais da emissora. Inclusive debatendo democraticamente com alguns colegas que falavam de política e humanidade, desconhecendo ambas”.

