Esposa de Cristiano Ronaldo encontra objeto incomum em sua casa: ‘Parece o Satanás’

A esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, é a estrela da série “Soy Georgina”, na Netflix. A terceira temporada da produção estreia nesta quarta-feira (14/9).

Em um dos trechos dos novos episódios, que estão sendo divulgados pela Netflix, a modelo expõe a descoberta de um item com características incomuns e assombrosas em sua casa.

Assim, em vídeo divulgado pela “Netflix”, Georgina confessa que enquanto almoçava, ela percebeu que uma pedra se assemelha ao rosto do demônio.

“Um dia estava comendo sozinha e, de repente, levanto a cabeça e vejo uma cara, com os olhos, os ombros, os chifres”, descreve a modelo, em uma conversa com um amigo. “Parece o diabo, o Satanás”, apontou a esposa de Cristiano Ronaldo.

A produção de autoria da Netflix, mostra a rotina de Georgina, modelo e empresária, que nasceu na Argentina. A próxima temporada terá um foco na vida luxuosa que ela leva na Arábia Saudita, onde mora com o atacante português, que defende o Al-Nassr. Esta temporada também traz detalhes e novidades dessa modificação do dia-a-dia, com a mudança para o Oriente Médio. Além disso, Georgina aparecerá com novo visual e de cabelo loiro.

Temporadas anteriores sobre a vida de Georgina

O lançamento da primeira temporada ocorreu em janeiro de 2022. A partir disso, a série se tornou um sucesso. A sua segunda temporada, que teve início em janeiro do ano passado, alcançou o top 10 da Netflix em 46 países. Afinal, em algumas cenas mostra-se como é a convivência dela com o astro do futebol mundial.

Cristiano Ronaldo em busca do milésimo gol

Recentemente, CR7 iniciou a contagem regressiva para alcançar seu milésimo gol. Isso porque, na última data Fifa enquanto defendia a seleção portuguesa, ele chegou aos 901 gols, ao marcar em embates contra Croácia e Escócia.

Ele, aliás, já revelou que seu objetivo é ao bater a meta do milésimo gol é ter todos eles documentados.

