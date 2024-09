Conmebol multa Botafogo em R$ 330 mil por atos racistas de torcedores

A Conmebol multou o Botafogo em R$ 330 mil por atos racistas de torcedores na partida contra o Palmeiras, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Alvinegro tem sete dias para recorrer da decisão. Caso a decisão seja mantida, a entidade vai descontar do montante a ser pago pelos direitos de televisão e patrocínio.

Com isso, o episódio entra no 15.2 do Código Disciplinar da Conmebol – em concordância com o 15.4. Assim, a decisão prevê que o clube exiba um cartaz com a frase “basta racismo” na próxima partida pela competição. O Botafogo enfrenta o São Paulo, na quarta-feira (18), no Nilton Santos. Além disso, o clube também deverá exibir imagem de conscientização no telão do estádio e publicar sobre a campanha nas redes sociais.

Em caso de reincidência, o comunicado da Comissão Disciplinar prevê fechamento dos portões do estádio.

Após a partida, torcedores com a camisa do clube carioca fizeram gestos racistas em direção à torcida alviverde. Vale lembrar que um deles teve sua identificação descoberta pelo clube carioca na manhã seguinte do episódio. Além disso, por meio de uma nota, o Botafogo comunicou o banimento deste torcedor do Estádio Nilton Santos. Ele também sofreu exoneração do cargo que ocupava na Prefeitura de Maricá.

