Fim do ‘Veiguismo’? Meia vira reserva, mas segue importante no Palmeiras

Um dos principais nomes na era Abel Ferreira, Raphael Veiga já viveu dias melhores no Palmeiras. O jogador é um dos mais decisivos e vitoriosos da história do Verdão e sempre foi visto como o motorzinho da equipe nas últimas temporadas. Contudo, em 2024, caiu de rendimento e, hoje, é reserva no Alviverde.

Nos últimos jogos do Palmeiras, Maurício vem começando as partidas no time titular, com Raphael Veiga no banco de reservas. A mudança chamou a atenção, já que o camisa 23 sempre foi um dos pilares de Abel Ferreira nos últimos anos. Além disso, o treinador não costuma tirar seus medalhões do time de repente. Contudo, o meia parou de frequentar o time principal.

Mas nada que abalasse o jogador e o Palmeiras. Desde que mudou o time titular, o Verdão vem arrancando no Campeonato Brasileiro e assumiu a vice-liderança. Além disso, a equipe vem desempenhando um bom futebol, mesmo sem seu principal articulador.

Veiga ainda constrói uma linda história no Palmeiras

Mesmo assim, Veiga não deixa de fazer história no Palmeiras. Contra o Criciúma, por exemplo, ele chegou a 50 gols no Allianz Parque. Ele é o maior artilheiro da arena, seguido por Dudu, com 40, e detém outras marcas relevantes no local: é o 3º jogador com mais assistências (24), 3º com mais vitórias (99) e 3º com mais jogos (141).

Raphael Veiga também está se aproximando da marca de 100 gols com a camisa alviverde: são 94 ao todo, sendo 12 apenas nesta temporada. Assim, o jogador vem mostrando que pode continuar sendo importante e decisivo, mesmo não atuando nos 90 minutos.

