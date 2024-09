Palmeiras entra com pedido de efeito suspensivo sobre punição a Zé Rafael

O Palmeiras entrou com um pedido de efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva pelo volante Zé Rafael. O jogador pegou quatro jogos de suspensão por conta da briga com Rodrigo Nestor, do São Paulo, no Choque-Rei do Campeonato Brasileiro, no dia 18 de agosto.

Até o momento, o jogador já cumpriu duas dessas quatro partidas, mas o Palmeiras trabalha para reduzir essa pena. O efeito suspensivo seria para Zé Rafael continuar atuando normalmente, enquanto o clube recorre da decisão no Tribunal Pleno. Se concedido, ele poderá ser relacionado para o embate contra o Vasco, neste domingo (22/9), no Mané Garrincha, em Brasília.

O resultado do julgamento foi publicado pelo STJD na quinta-feira passada, mas o clube decidiu esperar para cumprir o segundo jogo de suspensão. Isso porque o Palmeiras entende que pode ter um resultado melhor no tribunal, com o jogador já ter cumprido dois jogos da pena imposta.

A briga no Palmeiras x São Paulo

A confusão no clássico ocorreu após o apito final e envolveu jogadores, comissão técnica, dirigentes e gandulas. Zé Rafael foi expulso junto com Rodrigo Nestor, já nos vestiários, após o árbitro Raphael Claus analisar as imagens do VAR. Ele cumpriu suspensão automática contra o Cuiabá e também ficou fora do embate contra o Criciúma.

