Fortaleza x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Fortaleza x Corinthians, pela ida das quartas de final da Sul-Americana - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Pela ida das quartas de final da Sul-Americana, Fortaleza e Corinthians jogam nesta terça-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O Leão do Pici se impôs para eliminar o Rosário Central, da Argentina, nas oitavas de final. Já o Timão eliminou outro brasileiro, o RB Bragantino, nos pênaltis, para chegar nesta fase da competição. A partida de volta está marcada para o dia 24 de setembro, na Neo Química Arena. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte. A Jornada Esportiva começa às 20h (de Brasília) sob o comando de Diego Mazur, que também estará na narração.

A cobertura da Voz do Esporte também conta com João Miguel Lotufo nos comentários e Pedro Rigoni com as reportagens. Não deixe de, a partir das 20h, clicar na arte acima e acompanhar a cobertura da campeã de 2023 do prêmio Aceesp, como a melhor mídia esportiva digital de 2023.

