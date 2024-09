Luto! Morre César, autor do gol do título da Libertadores do Grêmio em 1983

Morreu nesta terça-feira (17) o ex-atacante César, autor do gol do título do Grêmio na Libertadores de 1983. O ex-jogador, de 68 anos, estava internado no Rio de Janeiro e enfrentava problemas de saúde por conta de um câncer de próstata.

Em homenagem ao seu ídolo, o Grêmio postou uma mensagem nas redes sociais e ressaltou a importância do ex-jogador na história do clube.

“Hoje, o céu ganhou mais uma estrela. Lamentamos profundamente o falecimento de César, atacante que fez história pelo Tricolor. Ele marcou o gol do título da nossa primeira Libertadores e também conquistou o Mundial em 1983. Está imortalizado na Calçada da Fama e em nossos corações. Desejamos forças aos familiares e amigos!”.

César estava internado em um hospital em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, para tratar dos efeitos da doença, que havia sido descoberta em 2022. Em decorrência do câncer, ele havia amputado a perna esquerda para melhorar a circulação sanguínea.

O ex-atacante participou, no ano passado, do evento em comemoração dos 40 anos do título mundial do Grêmio. Na ocasião, ele utilizou cadeira de rodas já por conta da limitação na locomoção.

O ídolo gremista atuou em 1983 e 1984 pelo Tricolor e conquistou os títulos da Libertadores e Mundial pelo clube. Na decisão do torneio continental, foi dele o gol decisivo no triunfo por 2 a 1 sobre o Peñarol, no antigo estádio Olímpico.

