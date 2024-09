Milton Leite detona Neymar: ‘Superestimado e coadjuvante de Messi’

O narrador esportivo Milton Leite criticou duramente o atacante Neymar, do Al-Hilal. Em entrevista ao podcast “Boppismo”, Leite qualificou o jogador brasileiro como “superestimado”.

“Eu considero que o Neymar é superestimado e nunca se mostrou o craque que muitos esperavam. Tive o privilégio de acompanhar seu surgimento no Santos de perto, pois trabalhava no SporTV, que dava mais atenção à cobertura do Peixe na época. A Globo, por sua vez, focava em times com mais apelo popular, como Corinthians, Flamengo e Palmeiras”, explicou.

Leite continuou sua crítica, destacando que Neymar sempre foi um personagem secundário em comparação ao argentino Lionel Messi.

“Apesar das grandes expectativas, o Neymar nunca alcançou o nível que se imaginava, especialmente na Europa. Ele teve uma temporada notável no Barcelona e até foi artilheiro da Champions League, mas não foi além disso. Em Barcelona, ele sempre foi um coadjuvante de Messi”, concluiu.

