Adriano Imperador marca amistoso de despedida: Flamengo x Inter de Milão

Adriano Imperador, aos 42 anos, resolveu marcar uma partida amistosa para se despedir oficialmente do futebol. Assim, o ex-jogador convidou companheiros de Flamengo e Inter de Milão, clubes em que mais atuou na carreira, para um jogo no dia 15 de dezembro, no Maracanã. Didico, portanto, vai atuar um tempo por cada equipe.

“Muita gente me pedia essa despedida. Apesar de ter parado há alguns anos, faltava essa partida para finalizar meu ciclo. Eu devia isso a todos que torceram e ainda torcem por mim” disse.

A última partida profissional do ex-atacante foi em 2016, aos 33 anos, quando defendeu o Miami United em duas partidas na Quarta Divisão dos Estados Unidos. No entanto, nos últimos anos, ele participou do Jogo das Estrelas organizado por Zico e do Futebol Solidário para arrecadar fundos para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

Adriano Imperador é ídolo dos dois times

Adriano Imperador foi revelado pelo Flamengo e atuou na base rubro-negra entre 1990 e 1999. Depois, no profissional em duas passagens: em 2000 e 2009. Ao todo, foram 94 partidas e 46 gols no profissional do clube Rubro-Negro. Além disso, conquistou o bicampeonato carioca, Copa dos Campeões e Campeonato Brasileiro.

Entre 2001 e 2009, Adriano defendeu a Inter de Milão. Por lá, fez 177 jogos, marcou 74 gols e conquistou sete títulos: quatro campeonatos italianos, duas Copas da Itália e uma Supercopa da Itália. Além disso, ainda ganhou o apelido de Imperador, que virou seu “sobrenome”.

O projeto do jogo especial de despedida de Adriano é da MTR7, empresa de esportes focada no futebol. O evento, por sua vez, tem como parceiros a MCAsport e a empresa Diogo Souza Advogados. No entanto, o Imperador será o responsável por convidar e convocar todos os jogadores para a partida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.