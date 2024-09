Fluminense deve repetir escalação contra o Atlético-MG

O Fluminense deve repetir a escalação utilizada na última partida, em derrota para o Juventude, domingo (15), para o compromisso pela Libertadores contra o Atlético-MG, nesta quarta (18). A definição se deu no treino desta terça-feira (17), que encerrou a preparação para o duelo em questão.

Fuentes, que já atuou pelo Junior Barranquilla (COL) nas oitavas, é desfalque forçado, já que não pode defender outro clube até o fim da competição. Diogo Barbosa, Ignácio e Lelê, por sua vez, seguem fora por lesão. Os dois primeiros, aliás, já estão em transação para voltarem a treinar com o restante do elenco.

LEIA MAIS: Fluminense se despede do uniforme III mais vendido de sua história

Assim, segundo o “ge”, o Fluminense deve ir a campo com: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo; Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Serna e Kauã Elias.

O único jogador pendurado do time é Ganso, que ficaria fora do jogo da volta em caso de novo cartão amarelo. A bola rola às 19h (de Brasília), no Maracanã. O confronto marca mais uma disputa brasileira do Fluminense na Libertadores, que tem 100% de aproveitamento neste recorte.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.