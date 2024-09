Seleção Brasileira é convocada para o Sul-Americano Sub-16

Na tarde desta terça-feira (17), o técnico Dudu Patetuci anunciou a convocação dos atletas da Seleção Brasileira para o Campeonato Sul-Americano Sub-16. O torneio será realizado entre os dias 4 e 19 de outubro em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

Os jogadores se apresentarão no próximo sábado (21), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde permanecerão para treinamentos até 2 de outubro.

A Seleção Brasileira está no Grupo B da competição, ao lado de Argentina, Uruguai, Venezuela e Equador. A estreia será no dia 5 de outubro contra a Venezuela. Dois dias depois, o Brasil enfrentará o Uruguai, seguindo com a partida contra o Equador no dia 11. O último jogo da fase de grupos ocorrerá no dia 13, contra a Argentina. Todos os jogos acontecerão no Estádio Tahuichi Aguilera, às 18h30 (horário de Brasília).

No outro grupo estão Bolívia, Paraguai, Colômbia, Peru e Chile. Conforme o regulamento, se a Seleção Brasileira avançar para as semifinais como primeira ou segunda colocada, jogará no dia 16. A final está marcada para o dia 19.

A Seleção Brasileira é a maior vencedora do torneio, com cinco títulos conquistados: 2005, 2007, 2011, 2015 e 2019. No último troféu, nomes como Mycael, Vinicius Tobias, Kayky, Andrey, Guilherme Biro, Matheus França, Ângelo, Matheus Nascimento e Savinho estavam no elenco canarinho.

Confira os convocados:

Goleiros:

Arthur Jampa (Bahia)

João Pedro (Santos)

Luiz Fernando (Palmeiras)

Laterais:

Ângelo (São Paulo)

Denner (Corinthians)

Rafael Gonzaga (Santos)

Zagueiros:

Enrico (Red Bull Bragantino)

Luis Eduardo (Grêmio)

Ryan Carlos (São Paulo)

Vitor Hugo (Cruzeiro)

Meio-campistas:

Danillo (Grêmio)

Gustavo Gomes (Athletico-PR)

Hendel (Atlético-MG)

Luis Felipe (Palmeiras)

Ruan Sales (Fluminense)

Tiago (Grêmio)

Atacantes:

Dell (Bahia)

Dudu (Ituano)

Juan Gabriel (Palmeiras)

Nícollas Melo (Corinthians)

Ruan Pablo (Bahia)

Wesley Natã (Fluminense).

