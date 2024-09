Fluminense x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

As quartas de finais da Libertadores prometem fortes emoções a partir desta semana. Com isso, Fluminense e Atlético-MG medem forças no jogo de ida, nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Assim, a torcida tricolor promete lotar o estádio para empurrar a equipe, visto que mais de 45 mil ingressos já foram vendidos.

Além disso, a partida de volta está marcada para o dia 25 (quarta-feira), também às 19h (de Brasília), na arena MRV, casa do Galo. Quem avançar neste confronto de brasileiros enfrenta o vencedor do duelo entre Colo-Colo (CHL) e River Plate (ARG).

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (18) terá a transmissão do serviço de streaming Paramout+

Como chega o Fluminense

O técnico Mano Menezes terá praticamente a força máxima para o duelo com o Galo. No entanto, não poderá contar com os três jogadores que passaram por cirurgia: Diogo Barbosa, Ignácio e Lelê. Além disso, o comandante não terá o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, que já disputou o mata-mata pelo Junior Barranquilla, da Colômbia. A tendência, então, é que o treinador repita a escalação do último domingo (15).

Como chega o Atlético-MG

De olho no duelo decisivo, o técnico Gabriel Milito optou por dar descanso a alguns dos titulares no confronto com o Bahia, em Salvador, pelo Brasileirão. Assim, Guilherme Arana, Junior Alonso, Alan Franco e Paulinho voltam a ficar à disposição. Por outro lado, Alison, Zaracho, Otávio e Eduardo Vargas, lesionados, devem desfalcar a equipe, enquanto Saravia sentiu dores no domingo (15), mas deve ficar à disposição.

FLUMINENSE x ATLÉTICO-MG

Jogo de ida das quartas de finais da Libertadores

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e Hora: 18/09/2024, às 19h (horário de Brasília)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo; Facundo Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Kevin Serna e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Fuchs, Alonso e Guilherme Arana; Battaglia, Alan Franco, Bernard e Scarpa; Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Auxiliares: Juan Belatti (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

