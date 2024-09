Landim trata renovação de Gabigol com Flamengo como ‘aposta’

O atacante Gabigol segue sendo uma pauta importante no Flamengo. O camisa 99 só tem mais três meses de contrato com o clube, o que o permite assinar um pré-contrato com outra equipe. Em junho, Gabigol recebeu uma proposta de renovação de um ano do clube, e recusou. De acordo com o presidente Rodolfo Landim, a oferta segue de pé.

“Quando a gente faz uma proposta para o jogador, a gente analisa o contexto todo. E aí a gente analisa o prazo da proposta, quantos anos o jogador vai ficar jogando. Então, assim, o que a gente tem tanta confiança nessa capacidade de recuperação do Gabriel é que a gente, de fato, fez uma proposta de renovação por mais um ano com ele, entendendo que pode ser fruto, vamos dizer assim, de um período que acho que todo mundo pode passar por um período em que o desempenho não é tão bom assim”, iniciou o mandatário do rubro-negro em entrevista à TNT Sports.

“Estamos dispostos, vamos dizer assim, a fazer essa aposta. O que é difícil é que a gente, tendo o desempenho que teve no ano de 2023 e, em parte, nesse ano de 2024, a gente faça uma proposta para 4 anos nos valores que estão solicitados, vamos dizer assim, nesse processo negocial com o empresário dele. Então a gente fez essa proposta, ela está na mesa, sim. Agora, hoje o processo é totalmente controlado por ele. Já tem menos de 6 meses para o final de contrato. Ele pode assinar até um pré-contrato com outro clube, se ele quiser. A proposta está na mesa e é ele que decide”, concluiu.

Idolatria de Gabigol

O mandatário também lembrou da idolatria de Gabigol. Assim como os torcedores rubro-negros, Landim demonstrou confiança de que o atacante pode voltar a ser importante para o time.

“Gabi é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Quando fazemos pesquisa com os sócios, atrás do Zico. Mas ele voltando no mesmo nível de eficiência até 2022, ele pode continuar muitos anos no Flamengo. Ele é identificado com a torcida, a gente gosta muito por tudo o que ele já representou”, destacou.

E Pedro?

O presidente Rodolfo Landim demonstrou confiança de que poderá contar com o centroavante Pedro no Mundial de Clubes do ano que vem, principal competição do calendário do rubro-negro em 2025.

“Em relação ao Pedro começa 15 de junho e, pelo tempo de recuperação o jogador, terá tempo de recuperação da cirurgia, que foi boa. Até lá o jogador estará em condições plenas. A recuperação é de oito meses e dá tempo para ele chegar com um mês para estar em ritmo de jogo para estar atuando e em ritmo normal de jogo, contamos com ele para o Mundial

