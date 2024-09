Presidente do Flamengo critica CBF por lesão de Pedro

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, comentou sobre a lesão do atacante Pedro. O mandatário rubro-negro criticou a postura da CBF por aumentar a carga no jogador durante treino para preparação para últimos jogos da Seleção pelas Eliminatórias.

“Liberamos ele para Seleção e teve um dia de recuperação. Mas depois ficamos sabendo que aplicaram uma carga de 4,5 km, que é considerada forte quando você tem um jogador voltando de lesão”, revelou à TNT Sports.

Além de Pedro, Rodolfo Landim mencionou que há uma dificuldade geral em gerenciar a transição de jogadores entre o Flamengo e a seleção. O que frequentemente resulta em complicações físicas.

“A gente já observou isso no passado em que sedíamos jogadores para seleção uruguaia, e eles submetiam os jogadores à cargas muito fortes e voltavam lesionados. É muito difícil gerenciar esse processo, porque você entrega o jogador a outro tipo de preparação. E essa gestão, por mais que a gente tenha procurado ter feito da melhor forma possível e passar o máximo de informações, às vezes, acaba, pelo tipo de tratamento, levando o jogador a lesões”, disse o jogador.

A diretoria do Flamengo acredita que o atacante Pedro possa estar à disposição para o Super Mundial de Clubes em 2025.

Impacto da Data Fifa para o Flamengo

Landim, aliás, destacou o impacto negativo das múltiplas competições disputadas pelo Flamengo, aliadas às convocações para a seleção, especialmente durante as datas FIFA. Segundo ele, esse cenário prejudica o planejamento do clube e a preparação dos jogadores.

“É um ônus de estarmos disputando três competições. Quando temos a parada da data FIFA, que seria o momento de condicionar melhor os jogadores, acabamos perdendo-os para as seleções. E pior, vendo que eles acabam sendo submetidos a uma carga de treinamento que nem sempre é a ideal. Isso considerando todo o histórico que o jogador tinha dentro do clube”, concluiu Landim.

