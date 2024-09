Em clima de festa, cidade do Rock recebe a taça da Libertadores

O Rio de Janeiro vai parar nesta semana, afinal, a cidade receberá jogos da Libertadores nos dias 18 e 19 de setembro, além de mais dias de show no Rock in Rio. Desse modo, os governos municipais e estaduais decretarão ponto facultativo nessas datas.

Em clima de festa, a taça da maior competição das Américas foi exposta nesta terça-feira (17) no evento de música, na Cidade do Rock. Ela pode, portanto, ser admirada tanto por torcedores de futebol quanto por fãs de música. Todavia, Botafogo, Flamengo e Fluminense entrarão em campo em busca do título, enfrentando São Paulo, Peñarol e o Atlético Mineiro, respectivamente.

Datas e horários das partidas de Botafogo, Flamengo e Fluminense e RIR

Desse modo, a separação das partidas ficou da seguinte forma: na quarta-feira (18), o Fluminense enfrentará o Galo no estádio do Maracanã, jogo marcado para 19h, enquanto, às 21h30 ( de Brasília), o Botafogo medirá forças contra o Tricolor Paulista. Na quinta-feira, o Flamengo jogará contra o time uruguaio ás 19h, também em seus domínios.

No entanto, em relação ao Rock in Rio, o festival começou na última sexta-feira (13) e retornará no dia 19. O ponto facultativo, aliás, foi decretado como precaução, visando o controle do trânsito e a segurança pública no Rio de Janeiro.

