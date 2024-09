Conmebol multa Flamengo por episódio na Libertadores

. O Flamengo sofreu multa pela Conmebol nesta semana por incidentes envolvendo sua torcida na vitória por 2 a 0 sobre o Bolívar, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Rubro-Negro foi entrou nos artigos 12.2 c) e 27 do Código Disciplinar.

O artigo 12 fala em “acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico”. Por outro lado, o 27 trata de reincidência. A diretoria do Flamengo terá que pagar uma multa de US$ 20 mil (R$ 110,4 mil). Além disso, terá mais US$ 13,3 mil (R$ 73,6 mil) para “repor gastos incorridos pela Conmebol no espaço de hospitalidade”. Este último se trata de uma obrigação do mandante, conforme o artigo 4.2.13.

Ao todo, o Flamengo terá que indenizar a entidade em R$ 184 mil. O jurídico do Rubro-Negro ainda pode recorrer. A Conmebol dá um prazo de sete dias corridos para o clube entrar com o pedido na Comissão e Apelações da entidade máxima do futebol sul-americano.

Flamengo volta à Libertadores contra o Peñarol, nesta quinta-feira (19) pelo jogo de ida das quartas de finais da Libertadores. A bola rola às 19h (horário de Brasília). O Rubro-Negro tenta iniciar a série com vitória para viajar com a vantagem ao Uruguai no confronto de volta da próxima semana.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.