Sport x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (18), o Sport, que está no G4 da Série B e sonha com o retorno à elite do futebol brasileiro, receberá o Goiás. A partida, válida pela 27ª rodada, começará às 19h (horário de Brasília). O esmeraldino, aliás, em nono, também luta pelo acesso e considera o duelo um confronto direto.

Onde assistir

O confronto terá transmissão exclusiva dos canais Sportv e Premiere.

Como chega o Sport

Em fase de recuperação na Série B, o Leão da Ilha quer manter o embalo. Sob o comando de Pepa, que chegou recentemente, o Sport terá o retorno do lateral-direito Di Plácido. No entanto, em seu ataque deve contar com Barletta e Zé Roberto.

Como chega o Goiás

Ainda é possível sonhar? Em nono lugar na classificação, o Esmeraldino soma 36 pontos, seis a menos que o adversário desta quarta. Assim, o duelo pode ser considerado direto. Todavia, o técnico Vagner Mancini deve repetir o time que derrotou o Avaí na última rodada, com a única mudança sendo o retorno do defensor Messias.

SPORT X GOIÁS

Série B – 2024 – 27ª rodada / Série B

Data e horário: 18/9/2024, às 19h(de Brasília)

Local: Arena Pernambuco – São Lourenço da Mata (PE)

SPORT: Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Julián Fernandez, Fabricio Domínguez e Titi Ortiz; Lucas Lima, Barletta e Zé Roberto. Técnico: Pepa

GOIÁS: Tadeu; Diego, Messias, Lucas Ribeiro e DG; Marcão, Juninho e Rafael Gava; Jhon Vásquez, Edu e Paulo Baya. Técnico: Vagner Mancini

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

