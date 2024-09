Coronado foca em ‘carregar mais responsabilidade’ no Corinthians

O Corinthians venceu e convenceu contra o Fortaleza, nesta terça-feira, e abriu boa vantagem nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Destaque da partida, Igor Coronado demonstrou vontade de mostrar seu futebol no Timão com mais minutos dentro de campo.

“Falei que quero jogar, vim para cá como um sonho. Estamos lutando para sair de uma situação ruim no Brasileirão, não estamos satisfeitos com isso. Mas hoje era outra competição, estamos jogando mais leves, jogamos com o time para a frente, poderíamos concretizar mais finalizações no segundo tempo. Estou feliz com o resultado. Como sonhei em estar aqui, sonhei em jogar, estou batalhando todos os dias para mostrar o meu valor, quero ganhar mais minutos e carregar mais a responsabilidade para ajudar o Corinthians”, declarou o camisa 77.

Igor Coronado, porém, não esqueceu do Campeonato Brasileiro, competição na qual o Corinthians está na zona de rebaixamento.

“Sabemos do tamanho da torcida, queremos fazer mais para dar felicidade a eles, pois no acompanham independente da situação. Creio que vamos conseguir reverter essa situação no Brasileiro, com o apoio deles. Comemorar hoje e a partir de amanhã trabalhar para sábado, queremos sair o mais rápido possível desta situação”, destacou.

O próximo desafio do Corinthians é sábado, diante do Atlético-GO, na Neo Química Arena, em duelo que deve marcar a estreia de Memphis Depay.

