Cássio coloca o Cruzeiro como favorito na Copa Sul Americana

Cássio, goleiro do Cruzeiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro entrará em campo nesta quinta-feira (19) para enfrentar o Libertad. Esta é a maior chance de título do clube mineiro na atual temporada, já que perdeu o estadual, saiu de forma precoce na Copa do Brasil e briga por uma vaga na Libertadores através do Brasileirão.

Desse modo, o goleiro Cássio considera a equipe celeste como um dos favoritos ao título da competição continental. Ele analisa que o time deve ser pensado jogo a jogo.

“Estamos nas quartas de final. É importante, e temos, talvez, chances reais de buscar um título que a torcida e nós queremos muito. Mas não adianta falar em título agora; precisamos passar das quartas. Vamos pensar fase a fase, jogo a jogo”, afirmou o goleiro Cássio, em entrevista coletiva na Toca da Raposa.

Cássio analisa oscilação do Cruzeiro

No entanto, o time comandado por Fernando Seabra vive um momento de oscilação nesta temporada. Cássio comentou sobre a queda do time mineiro:

“No começo do ano, você imaginaria o Cruzeiro na posição em que está? Você acha que os times olhavam para o Cruzeiro da mesma maneira que hoje? Acho que é mais isso. O time tem evoluído, está em um nível mais alto, e você vê o time falando da gente no G-4. O título acabou ficando um pouco mais distante, mas o G-4 sempre se fala do Cruzeiro. Então, acho que elevou o nível em todos os sentidos e, hoje, os clubes o observam de maneira diferente na preparação.”

