Corinthians quebra jejuns com vitória sobre o Fortaleza

Corinthians vence o Fortaleza no primeiro jogo das quartas da Sul-Americana - (crédito: Foto: Divulgação/Fortaleza)

O Corinthians conquistou uma importante vitória sobre o Fortaleza, no primeiro jogo das quartas de final da Sul-Americana. Com o triunfo, o time alvinegro quebrou dois tabus de longa data e ainda interrompeu uma boa sequência do adversário em casa.

O Corinthians não vencia o Fortaleza desde maio de 2022, quando ganhou por 1 a 0 na Neo Química Arena, em jogo pelo Brasileirão daquela temporada. Além disso, não saia vitorioso na Arena Castelão desde julho de 2019, quando ganhou por 3 a 1, também pelo Brasileirão.

Além disso, marcou a primeira derrota do Fortaleza jogando na Arena Castelão pela Sul-Americana. O time cearense, que havia disputado 11 partidas no estádio pelo torneio, acumulava dez vitórias e um empate até então.

Com este resultado, o Timão garantiu uma vantagem confortável para o jogo de volta. A equipe pode perder por até um gol de diferença na próxima terça-feira, dia 24, às 21h30, na Neo Química Arena, e ainda assim avançar às semifinais da competição.

Antes de focar no segundo jogo contra o Fortaleza, a equipe de Ramón Díaz tem um compromisso crucial pelo Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, às 16h, a equipe alvinegra enfrenta o Atlético-GO na Neo Química Arena, precisando da vitória para sair da zona de rebaixamento.

