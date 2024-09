Segundinha 2024: Quarta rodada começa com vitória do Legião

A quarta rodada da Série B do Candangão 2024, a Segundinha, já começou. Na manhã desta quinta-feira (18/9), no estádio Abadião, em Ceilândia, o Legião FC derrotou o Luziânia, pelo placar de 1 x 0, na abertura da quarta de sete jornadas da primeira fase do torneio, marcada para ser encerrada no dia cinco de outubro, um sábado.

O novo triunfo eleva a moral do Time do Rock na atual edição do torneio. Por enquanto, é o primeiro a fechar o quarteto de partidas com 100% de aproveitamento. Porém, independente de outros resultados, continuará como o único a ainda não ter sido vazado.

Foram 15 bolas na rede, e nenhum gol sofrido. Todas as outras sete equipes sofreram, pelo menos, um gol. Este é o caso do SESP Brasília, antigo Samambaense. Caso os Leões do Rock vençam a dura partida contra o vice-líder Sobradinho, na quinta rodada, se consagrarão de forma antecipada como um dos quatro classificados às semifinais.

O time laranja é também quem possui o artilheiro e o vice-artilheiro do torneio até aqui. O atacante Wisman tem, até aqui, cinco gols. Ele está empatado no topo do ranking com Matheus Barboza, do Sobradinho. Com quatro, o meio-campista Vitor Xavier vem logo atrás. A dupla Pedro Felipe e Gilvan, também do Sobradinho, possuem os mesmos quatro tentos.

Por falar no Leão da Serra, será justamente o clube alvinegro um dos responsáveis pela segunda partida da rodada. Às 10h30 desta quinta-feira (19/9), o Sobradinho recebe o Grêmio Valparaíso, no estádio Defelê, na Vila Planalto.

O Leão, assim como o Legião, tem sido absoluto na caminhada pela divisão de acesso do Distrito Federal. Apesar de já ter sido vazado duas vezes, é o dono do melhor ataque do torneio, com incríveis 20 gols em três jogos. O número é alto em decorrência das goleadas de 9 x 0, contra o Riacho City, na segunda rodada; e 9 x 1, diante do Botafogo-DF, na terceira.

O adversário da vez será o Grêmio Valparaíso. Até aqui, o GREVAL vive dificuldades para engrenar. Com três derrotas em três jogos, o representante de Valparaíso sofreu treze gols, e não estufou as redes nenhuma vez.

Às 15h30, em mais um jogo no Abadião, o SESP Brasília tentará voltar ao caminho das vitórias contra o Riacho City. O antigo Samambaense venceu os dois primeiros compromissos, mas acabou derrotado pelo Luziânia, na terceira rodada, por 1 x 0. Portanto, é o quarto colocado. A equipe de Riacho Fundo, em contrapartida, é o lanterna, com 23 gols sofridos nenhum marcado.

No mesmo horário, Taguatinga recebe o Botafogo-DF, no Serejão. O Águia é o terceiro colocado, e outro exemplo de quem foi vazado apenas uma vez. Aliás, é o segundo que mais marcou gols. Tem 16, um a mais do que o Legião, e quatro a menos do que Sobradinho. Invicto, enfrentará o penúltimo colocado. O Alvinegro Candango sofreu quinze gols e marcou apenas um. Ainda está em busca da primeira vitória.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Tricolores produzem mural em homenagem ao Fluminense na Irlanda

Tricolores produzem mural em homenagem ao Fluminense na Irlanda Esportes Corinthians tem aproveitamento impressionante em Copas na temporada

Corinthians tem aproveitamento impressionante em Copas na temporada Esportes Lucas pede ‘equilíbrio mental’ ao São Paulo contra o Botafogo

Lucas pede ‘equilíbrio mental’ ao São Paulo contra o Botafogo Esportes Atlético perde titular para a decisão contra o Fluminense. Milito pode improvisar

Atlético perde titular para a decisão contra o Fluminense. Milito pode improvisar Esportes Ministério Público de SP retoma investigação contra Antony por violência doméstica

Ministério Público de SP retoma investigação contra Antony por violência doméstica Esportes Arthur, do Fluminense, se pronuncia sobre acusação de injúria racial: ‘Consciência tranquila’