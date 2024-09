NBB promove torneio de basquete 3x3 no Parque da Cidade neste fim de semana

NBB Trio é evento gratuito de basquete no estacionamento 12 do Parque da Cidade neste fim de semana - (crédito: Gabriella Tayane/NBB/Divulgação)

O brasiliense apaixonado por basquete vai ter diversão de sobra neste fim de semana. Na contagem regressiva para o começo da temporada do principal campeonato nacional da modalidade, o NBB Trio desembarca na capital federal neste sábado (21/9) e domingo (22/9), a partir das 9h, no Parque da Cidade, para um torneio 3x3 com mais de R$ 200 mil de premiação em jogo. O evento de streetball é gratuito, mediante cadastro feio no site e doação de 1kg de alimento, e terá transmissão no canal da liga no YouTube.

A etapa de Brasília é a terceira e última da fase classificatória da edição inaugural do projeto, que já passou por São Paulo e Campina Grande antes de desembarcar no Planalto Central. Serão 16 equipes do NBB, divididas em quatro grupos, no qual os dois primeiros avançam. Depois, ocorre um mata-mata das quartas até a final, em jogo único eliminatório. Único representante do DF na elite nacional, o Brasília Basquete está na chave B, ao lado de Corinthians, Franca e Pinheiros. Depois, os 12 melhores participam da decisão, marcada para 5 de outubro, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

A diversão não vai se restringir apenas ao torneio profissional. A estrutura preparada no estacionamento 12 do Parque da Cidade reúne três quadras de 3x3, uma para o NBB Trio, outra para um torneio amador de várias categorias e outra aberta ao público, com desafios, rachões, clínicas e mais. Para completar a festa, tudo será feito ao som de um DJ, com food trucks, stands e a presença de Sidney Gabriel, o Dois Por Cento, dono da página homônima que se tornou referência de basquete no Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NBB CAIXA (@nbb)

Formato da disputa

O NBB Trio é formado por 16 times do NBB tradicional, de acordo com a classificação final da temporada 2023/24. O critério era priorizar os que foram aos playoffs e, nos casos de desistência, convidar as equipes seguintes na ordem. Assim, as recusas de Flamengo, Botafogo e Cerrado, que desistiu da nova edição da liga para focar no basquete feminino, abriram espaço para a inclusão de Caxias do Sul e Brasília.

O representante da capital, inclusive, precisa contar com o apoio da torcida local para tentar a recuperação. Lanterna em Campina Grande, o time candango está em 15º, com apenas 20 pontos, 16 atrás do São Paulo, último na zona de classificação. A liderança na tabela é do Paulistano, com 150 pontos, seguido por Franca (135), São José (116) e Unifacisa (110).

Quando a bola sobe, a disputa segue as regras da FIBA, mas não vale pontos para o ranking da entidade. Ao longo das três etapas, todos os times se enfrentam e somam pontos de acordo com os resultados. Ao fim da fase classificatória, os 12 melhores vão para final, em São Paulo, no sistema de playoffs, das oitavas até a decisão, sempre em confronto único eliminatório.

Além de R$ 1 mil por etapa para cada time como ajuda de custo, o NBB Trio coloca no páreo mais de R$ 200 mil de premiação. O grande campeão leva para casa a bolada de R$ 30 mil, enquanto o vice garante R$ 15 mil e o terceiro R$ 10 mil. No mais, quem terminar de 4º a 12º ganha o PIX de R$ 1 mil.

Tabela completa da etapa de Brasília

Sábado (21/09)

9h – Bauru Basket x Fortaleza (Grupo A)

9h25 – Corinthians x Pinheiros (Grupo B)

9h50 – Paulistano x Pato Basquete (Grupo A)

10h15 – Sesi Franca x Brasília (Grupo B)

10h45 – Paulistano x Bauru Basket (Grupo A)

11h10 – Sesi Franca x Corinthians (Grupo B)

11h35 – Pato Basquete x Fortaleza (Grupo A)

12h – Brasília x Pinheiros (Grupo B)

12h30 – Caxias do Sul x Minas (Grupo C)

12h55 – Vasco da Gama x São Paulo (Grupo D)

13h20 – São José Basketball x União Corinthians (Grupo C)

13h45 – Unifacisa x Mogi Basquete (Grupo D)

14h15 – São José Basketball x Caxias do Sul (Grupo C)

14h40 – Unifacisa x Vasco da Gama (Grupo D)

15h05 – União Corinthians x Minas (Grupo C)

15h30 – Mogi Basquete x São Paulo (Grupo D)

Domingo (22/09)

9h – Bauru Basket x Pato Basquete (Grupo A)

9h25 – Corinthians x Brasília (Grupo B)

9h50 – Caxias do Sul x União Corinthians (Grupo C)

10h15 – Vasco da Gama x Mogi Basquete (Grupo D)

10h45 – Fortaleza x Paulistano (Grupo A)

11h10 – Pinheiros x Sesi Franca (Grupo B)

11h35 – Minas x São José Basketball (Grupo C)

12h – São Paulo x Unifacisa (Grupo D)

Quartas de final

12h30 – QF1: 1º Grupo A x 2º Grupo C

12h55 – QF2: 1º Grupo D x 2º Grupo B

13h20 – QF3: 1º Grupo B x 2º Grupo D

13h45 – QF4: 1º Grupo C x 2º Grupo A

Semifinal

14h30 – SF1: Vencedor Q1 x Vencedor Q2

14h55 – SF2: Vencedor Q3 x Vencedor Q4

Final

15h40 – Vencedor SF1 x Vencedor SF2