Libertadores: Fluminense abre vantagem em cima do Atlético

Lima marcou no finzinho e o Fluminense saiu na frente no duelo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (18/9), pela ida das quartas de final da Libertadores. O jogo no Maracanã foi equilibrado e com poucas chances. Mérito para Mano Menezes. O técnico do Flu colocou Marcelo, Keno e Lima e o trio fez a jogada do gol. Mas o gtreinador Milito vai escutar. Afinal, sacou Scarpa e colocou o meia-atacante Palácios de lateral-direito na reta final. E foi em cima do improvisado jogador que Keno deu a assistência para o gol.

Agora o Fluminense, atual campeão da Libertadores, precisa apenas do empate no jogo de volta, no dia 25 de setembro, em Minas, para avançar à semifinal.

Equilíbrio no primeiro tempo

O Atlético entrou com três zagueiros e dois volantes, num esquema fechado e que chamou o Fluminense ao ataque. Scarpa, embora tivesse uma função de ala pela direita, flutuava um pouco mais. O Tricolor, por sua vez, sem Marcelo e com Diogo Barbosa na lateral, procurou jogar mais pela direita, procurando Kauã Elias, que caiu muito pelo setor.

Mas o primeiro tempo foi de muitos estudos e poucas chances. O Fluminense finalizou com perigo com Thiago Silva e Kauã Elias. Bernard mandu uma raspando a trave esquerda mas sem sucesso. Na de maior qualidade, Hulk chutou, mas Fabio fez boa defesa. Nesta etapa o Galo teve maior posse (52%). Porém, o Tricolor finalizou mais, 7 a 5. E teve um fato curioso envolvendo o Atlético. Scarpa reclamou de um lance em que Hulk não passou a boal e os dois saíram para o vestiário discutindo um com o outro. A ponto de o treinador Milito precisar apartá-los.

Saíram do banco e definiram para o Fluminense

No segundo tempo, o Fluminense voltou sem Thiago Silva, machucado, e com Antônio Carlos em seu lugar. Mas o Galo voltou melhor, trocando passes e com Hulk buscando espaços. Aos quatro, o atacante chutou para difícil defesa de Fabio. O time carioca tinha muita dificuldade para entrar na área mineira.

O Fluminense mudou o ataque, com as entradas de Cano e Keno, além de Marcelo e Lima. Mas seguia sem eficácia nos arremates. O Galo, com Hulk muito acionado e buscando vencer na força física, teve uma chance de ouro quando Paulinho, desmarcado na área, cabeceou mal uma levantada de Hulk. Milito resilveu inovar, toirando Scarpa e colocado Palacios, que jogou como lateral pela direita. Mas, quando o jogo parecia que ficaria no 0 a 0, o Tricolor chegou ao gol. Após longa troca de passes, Marcelo encontrou Keno, que deitou e rolou em cima de Palácios e cruzou para a chegada de Lima como elemento-surpresa para, de cabeça, decidir o jogo.

FLUMINENSE 1 x0 ATLÉTICO-MG

Jogo de ida das quartas de final da Libertadores

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 18/9/2024

Público: 54.140

Renda: R$ 2.963.579,50

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Antônio Carlos, intervalo), Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo, 18’/2ºT); Facundo Bernal, Martinelli (Lima, 18’/2ºT) e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Kevin Serna (Cano, 18’/2ºT) e Kauã Elias (Keno, 30’/2ºT). Técnico: Mano Menezes

ATLÉTICO-MG: Everson; Fuchs, Battaglia e Alonso; Scarpa (Palacios, 35’/2ºT), Fausto Vera, Alan Franco, Bernard (Igor Gomes, 28’/2ºT) e Arana; Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

Gol: Lima, 42’/2ºT (1-0)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Auxiliares: Juan Belatti (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Cartões amarelos: Lima, Thiago Santos, Marcelo (FLU), Alan Franco, Palacios (ATL)

