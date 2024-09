Savarino vê Botafogo melhor, mas lamenta chances perdidas

O Botafogo martelou, bateu, chutou, mas não conseguiu furar a defesa do São Paulo. Assim, as equipes ficaram no 0 a 0 nesta quarta-feira (18/9), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Contudo, o torcedor do Glorioso deixou o estádio com o sentimento que poderia sair com a vitória. Assim como Savarino.

Para o atacante venezuelano, o time jogou muito bem, mas faltou fazer o gol. Agora, é repetir a boa atuação no Morumbis, mas desta vez balançando as redes.

“Acho que o time jogou bem. A maior dificuldade foi não fazer gol. Desde o primeiro tempo tentamos, mas não saiu. No segundo tempo também tentamos mas ficamos com o empate. Lá temos que fazer igual para ganhar o jogo e conseguir a classificação. Não é sorte, o time jogou bem, dominou o jogo, mas precisamos estar muito mais confiantes na frente para fazer os gols”, analisou Savarino.

Aliás, o Botafogo entregou uma noite dura para o São Paulo. Afinal, o Glorioso impôs uma intensidade alta, com marcação no campo de ataque, rápida recuperação e muitas finalizações. Em uma delas, Savarino bateu bonito na trave, antes já havia tentado um voleio com estilo. O venezuelano, inclusive, ganhou o prêmio de melhor jogador da partida.

Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, no dia 25 de setembro, no Morumbis. Um novo empate leva a partuda para os pênaltis. Quem vencer, avança para a semifinal da Libertadores.

