Flaco López celebra boa fase em reapresentação do Palmeiras: ‘Muito confiante’

Após dois dias de folga, o Palmeiras reapresentou-se nesta quarta-feira (18), na Academia de Futebol, e iniciou a preparação para o duelo com o Vasco no domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores passaram pela academia antes de irem a campo. Eles fizeram um trabalho de marcação e aproximação em dimensões reduzidas. Enquanto isso, os goleiros realizaram uma movimentação específica com os preparadores. Na sequência, com a presença dos arqueiros, foi colocada em prática uma atividade técnica com duas equipes no gramado.

Gabriel Menino começou o processo de transição física e cumpriu cronograma interno e também no campo. No entanto, o atacante Estêvão teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda na última partida e iniciou tratamento.

Após a atividade na Academia de Futebol, o atacante Flaco López falou sobre a sua fase no Palmeiras. Ele anotou o primeiro gol da goleada por 5 a 0 sobre o Criciúma, no último domingo, no Allianz Parque. Até o momento, são 20 gols na temporada.

Flaco faz sua melhor temporada pelo Palmeiras

“Estou muito feliz pelo trabalho do time. Todos estão muito bem e estão desempenhando um grande futebol. Individualmente, estou me sentindo espetacular, com muita confiança e muito feliz de fazer parte deste grande time e poder ajudar com gols, assistências ou mesmo com o esforço em todos os jogos”.

Flaco López soma 30 gols com a camisa alviverde, o que o deixa bem perto de entrar para o top 100 dos artilheiros da história do Verdão. Falta apenas um para o argentino ingressar na seleta lista.

“Acho que temos essa combinação que é perfeita. Nos treinos, todo mundo dá o seu melhor, dá o seu máximo e, quando acaba, tudo que aconteceu ali dentro fica ali dentro, temos muito respeito por cada um dos nossos jogadores. É muito gratificante fazer parte desta equipe, que se respeita tanto e se esforça tanto”, afirmou o atacante.

Verdão bateu o Vasco no primeiro turno

No primeiro turno, o Palmeiras venceu o Vasco por 2 a 0, no Allianz Parque, com gols de Rony e Piquerez. Agora, o cenário é diferente, afinal o Cruz-Maltino reencontrou-se na temporada e vem fazendo boa campanha. Assim, Flaco López acredita que o Verdão vai encontrar muitas dificuldades em Brasília.

“É um time que é muito difícil de enfrentar, mas a gente vem trabalhando da mesma maneira que nos últimos confrontos, pensando jogo a jogo”. O professor vai pensando as peças, preparando o time, e nós vamos entrar da mesma maneira, competir e dar o nosso máximo para atingir o nosso objetivo de trazer os três pontos de Brasília. É continuar trabalhando da mesma maneira porque estamos no caminho certo”, finalizou.

O Palmeiras segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Atualmente, está em segundo lugar, com 50 pontos, a três do Botafogo, líder da competição. Os paulistas vêm de quatro vitórias consecutivas na competição.

