Artur Jorge admite frustração com empate: ‘Fizemos um belíssimo jogo’

O Botafogo ficou no empate sem gols contra o São Paulo nesta quarta-feira (18/9). As equipes se enfrentaram no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Contudo, a igualdade foi frustrante para os jogadores, o torcedor e o técnico Artur Jorge, que viu o Glorioso fazer uma grande partida, mas não conseguir balançar as redes.

Em coletiva após a partida, o treinador admitiu frustração com o empate sem gols. Além disso, falou do volume ofensivo da sua equipe e deixou claro que a ideia é ser novamente superior contra o São Paulo no Morumbis.

“Hoje o problema que nós tivemos foi porque tivemos uma equipe que veio procurar apenas isso, defender o resultado, jogar com 11 homens atrás. Mas nós fizemos aquilo que nos competia. Nós hoje fizemos um belíssimo jogo. Nós fizemos um jogo que era suficiente para ganhar, se tivéssemos tido mais eficiência no que conseguimos construir. E naturalmente para nós é mais frustrante este resultado”, disse Artur Jorge, que prosseguiu.

“Nós procuramos jogar para ganhar. Mesmo que tendo uma superioridade tal, em função daquilo que são 65% de posse de bola, 30 finalizações no gol adversário, duas bolas na trave… já diz tudo que do que tivemos durante toda a partida. Mas a verdade é que aquilo que nós procuramos e aquilo que era importante para o jogo, que era ganhar, não conseguimos. Mas estamos numa eliminatória, nas quartas de final, onde o equilíbrio e aquilo que é a exigência numa eliminatória não se mede num jogo só, mede-se em dois. E nós hoje tivemos o primeiro desafio cá, fomos superiores, vamos tentar ser superiores também na próxima quarta-feira em São Paulo, para podermos ganhar o jogo, para passar à eliminatória, porque é o nosso objetivo”, completou.

Artur Jorge não vê queda no segundo tempo

Após um primeiro tempo avassalador, o Botafogo caiu de ritmo na etapa final e criou menos. Contudo, Artur Jorge não viu uma queda de desempenho, mas sim falta de energia para conseguir manter uma pressão no campo adversário.

“Nós não caímos no segundo tempo. É normal e natural de uma equipe que desde o primeiro minuto sobe e tem a responsabilidade de subir, que haja depois menor energia para conseguirmos fazer as coisas com a mesma intensidade. Eu acho que vocês devem olhar precisamente para o oposto. Vejam a primeira metade, a quantidade de tempo que nós tivemos em constante pressão sobre o adversário”, falou o treinador, que seguiu.

“Vejo uma equipa que procurou até ao fim da parte final. Fomos perdendo alguma organização, fomos tendo os jogadores mais desgastados, fomos tendo mais dificuldades. Uma equipe que também se encostou mais junto à sua grande área e que procurou transições, procurou meter mais alguns jogadores na frente mais rápidos para tentar tirar proveito de algum erro que pudéssemos conter atrás. São sempre contextos e variabilidades que o jogo mostra, mas não acho que a gente tenha tido queda de rendimento. Fizemos um jogo belíssimo hoje e para mim, enquanto treinadores, estou satisfeito”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.