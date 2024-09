Sport e Goiás empatam pela Série B, Veja como foi

Sport e Goiás se enfrentaram nesta quarta-feira (18) em um confronto direto por uma vaga na Série A de 2025. Em um jogo marcado por polêmicas, as equipes empataram em 1 a 1 na Arena Pernambuco, pela 26ª rodada.

Os gols da partida foram marcados pelo atacante Edu, que abriu o placar para os visitantes, e por Zé Roberto, que empatou para o Leão da Ilha em cobrança de pênalti. Aos 51 minutos, Gustavo Coutinho teve a chance da virada, novamente em cobrança de pênalti, muito contestada pelos goianos. Mas cobrou e acertou a trave. No rebote, Titi Ortíz finalizou e Tadeu defendeu, salvando o time de Goiânia.

Com o resultado, o Sport chegou a 43 pontos e permanece no G4, embora tenha a mesma pontuação do Mirassol, quinto colocado, que tem um jogo a mais que o time de Recife. Já o Goiás, comandado por Vagner Mancini, ocupa a nona posição com 37 pontos.

Na próxima rodada, o Sport, sob o comando de Pepa, enfrentará o Paysandu na segunda-feira (23). Já o Goiás receberá o Mirassol em casa no sábado (21).

