Botafogo chega a marca de 70 mil sócios

A torcida do Botafogo está empolgada com o momento do clube carioca na temporada. Com isso, o Alvinegro chegou a marca de 70 mil sócios “Camisa 7” na última quarta-feira (18). Assim, o Botafogo alcançou o maior número em sua história de sócios.

A torcida aceitou o desafio de John Textor, acionista majoritário da SAF Botafogo. Após as apresentações do lateral Vitinho e do zagueiro Adryelson como reforços, no dia 6 de setembro, o empresário convocou a torcida alvinegra para alcançar a meta até o jogo desta quarta-feira contra o São Paulo, pela Libertadores.

O Alvinegro voltou a disputar a fase das quartas de final da Libertadores após sete anos. Na última vez, em 2017, enfrentou o Grêmio e não conseguiu se classificar para semifinal. Além disso, o Botafogo é um dos favoritos ao título do Brasileirão, campeonato em que o clube carioca briga entre os primeiros colocados desde a última temporada. Atualmente, é o líder com 53 pontos.

Assim, Botafogo e São Paulo se enfrentaram nesta quarta-feira, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O jogo teve domínio alvinegro, mas o placar ficou no 0 a 0. O jogo de volta é no Morumbis, na próxima quarta-feira (25).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.