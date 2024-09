Flamengo x Peñarol: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Peñarol entram em campo nesta quinta-feira (19/9), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O jogo será no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h. No total, as equipes somam oito títulos da competição, sendo três do lado rubro-negro, e cinco do lado aurinegro. O jogo de volta será no dia 26/9 em Montevidéu, também às 19h (de Brasília). O Flamengo chegou nesta fase da competição após eliminar o Bolívar nas oitavas. Já o Peñarol deixou para trás o The Strongest.

Pela história, o Peñarol é um dos maiores algozes do Flamengo em Libertadores. Até hoje, em quatro jogos, o time carioca não venceu nenhum. Foram três derrotas e um empate. E inclui a amarga eliminação na Libertadores de 1982, quando caiu no Maracanã por 1 a 0, gol do brasileiro Jair. Além disso, aquela derrota fez o Fla perder a chance de ir à final e o time uruguaio acabaria campeão. Enfim, o Fla perdeu para o rival na edição de 2019, exatamente a última derrota do Rubro-Negro em casa pela Libertadores.

Onde assistir

A ESPN e o Disney+ transmitem o jogo a partir das 19h (de Brasilia).

Como está o Flamengo

O técnico Tite terá desfalques importantes para esse compromisso. Afinal, Luiz Araújo sofreu lesão no clássico com o Vasco e não fica à disposição, assim como Pedro e os demais jogadores lesionados, como Cebolinha e Viña.

Em contrapartida, o treinador contará com o retorno de De La Cruz, que deixou o departamento médico. Além disso, o comandante terá Charly Alcaraz, Gonzalo Plata e Alex Sandro, recém-contratados, à disposição. Contudo, o primeiro fica no banco. Léo Ortiz é um dos destaques do time, mas começará no banco. Gabigol não está na relação dos jogadores para este duelo

Como está o Peñarol

Com vantagem no retrospecto entre as equipes, com quatro vitórias, um empate e uma derrota, o Peñarol quer surpreender no Maracanã. Assim, contará com a grande fase de Leo Fernández, ex-jogador do Fluminense. Javier Cabrera e Maximiliano Silvera formam o ataque do gigante uruguaio.

FLAMENGO X PENÃROL

Libertadores – Quartas de final – jogo de ida

Data e horário: 19/9/2024, 19h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Técnico: Tite.

PEÑAROL: Aguerre; Pedro Milans, Léo Coelho, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez e Maximiliano Olivera; Eduardo Darías, Damián García e Leonardo Fernández; Javier Cabrera e Maximiliano Silvera. Técnico: Diego Aguirre.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego eTulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

