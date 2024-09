Athletico x Racing: onde assistir, escalações e arbitragem

O Athletico Paranaense encara o Racing, da Argentina, nesta quinta-feira (19/9), às 21h30, na Ligga Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Furacão precisou eliminar outro argentino, o Belgrano, para chegar na atual fase da competição. Já o time de Avellaneda despachou o Huachipato, do Chile, para disputar uma vaga na semifinal do torneio continental com os paranaenses.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+

Como chega o Athletico

O Furacão está longe de viver seu melhor momento em campo. Afinal, a equipe paranaense deu adeus à Copa do Brasil após cair para o Vasco. Além disso, ocupa apenas a 13° colocação no Campeonato Brasileiro e não vence desde o dia 7 de agosto, quando venceu o RB Bragantino por 3 a 2.

Contudo, o técnico Martín Varini não poderá contar com Esquivel, suspenso, e Fernandinho, entregue ao departamento médico por conta de uma lesão muscular. Além disso, o meia Nikão, afastado pela comissão técnica na segunda-feira, também está fora do jogo. Em contrapartida, recuperado de uma entorse no tornozelo, o lateral Fernando treinou com o grupo nos últimos dias e deve assumir a vaga de Esquivel. Por fim, preservado contra o Fortaleza, no final de semana, Christian volta a ficar à disposição.

Como chega o Racing

Além do bom momento no torneio continental, o Racing também tem sido uma das principais equipes argentinas neste segundo semestre de 2024. Afinal, o time de Avellaneda ocupa o terceiro lugar da segunda fase da competição nacional, com 24 pontos, seis a menos do que o líder Vélez Sársfield.

Assim, para a partida na Ligga Arena, a tendência é que Quintero apareça no time titular na vaga de Johan Carbonero. Além disso, de acordo com os jornais argentinos, o técnico Gustavo Costas rodou o time nos treinamentos e outros nomes podem pintar no time titular.

ATHLETICO PARANAENSE X RACING

Jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana



Data e horário: 19/9/2024, às 21h30

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Athletico Paranaense: Mycael; Erick, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Fernando; Gabriel, Christian e Zapelli; Canobbio, Cuello e Mastriani. Técnico: Martín Varini

Racing: Gabriel Arias: Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Santiago Quirós; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Facundo Mura; Juanfer Quintero; Maravilla Martínez e Salas (Roger Martínez). Técnico: Gustavo Costas.

Árbitro: Cristian Garai (CHL)

Assistentes: Jose Retamal (CHL) e Miguel Rocha (CHL)

VAR: Rodrigo Carval (CHL)

