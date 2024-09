Lesão de Estêvão abre disputa ferrenha no ataque do Palmeiras

O Palmeiras terá um desfalque de peso para a próxima partida. Isso porque o atacante Estêvão teve lesão no músculo posterior da coxa esquerda na última partida, na vitória por 5 a 0 sobre o Criciúma. Assim, ele fica fora do embate contra o Vasco às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro. Desta forma, fica a dúvida de quem vai substituir o craque.

Abel Ferreira tem diversas opções para montar a equipe. Uma delas, a que desponta como favorita, é iniciar com Rony ou Lázaro na ponta esquerda e deslocar Felipe Anderson para a ponta direita. O jogador atuou por muito tempo na Lazio justamente no setor que hoje é de Estêvão. A boa fase do garoto fez com que o veterano se adaptasse pelo lado esquerdo do ataque.

Outra opção seria deslocar Maurício, que vem atuando no meio de campo, para as extremidades. Assim, Abel Ferreira colocaria de volta ao time titular, Raphael Veiga. O camisa 23 perdeu a posição nos últimos jogos, mas pode recuperar o espaço nesta sequência.

Há também a chance de Abel não mudar as posições dos considerados titulares. Para que isso aconteça, uma saída é iniciar com Dudu na vaga de Estêvão. Contudo, esta opção é mais difícil, já que o camisa 7 não vem atuando com tanta frequência no Alviverde. Rômulo também é outra alternativa, só que mais remota.

Além de Estêvão, Abel Ferreira não vai poder contar com Caio Paulista. O jogador recebeu o cartão vermelho contra o Criciúma e cumprirá suspensão. Vanderlan deve começar o embate.

