Entenda motivo que levou Endrick a ‘apressar’ casamento com Gabrielly

Nesta semana, Endrick e Gabrielly Miranda realizaram um sonho que estava sendo planejado há um tempo: o do casório. Os dois projetavam o casamento desde quando o jogador encerrava seu ciclo pelo Palmeiras, mas decidiram apressar a união depois da mudança da modelo.

Gabrielly se mudou para Espanha no meio do ano e, portanto, precisa de justificativa para permanecer no país. Caso contrário, precisaria retornar ao Brasil de três em três meses. Como Endrick tem visto de permanência, firmar uma união com ele lhe dá o direito de residir na capital espanhola junto ao atleta.

O casal oficializou a união na última segunda-feira (16), através de uma publicação com versículo bíblico nas redes sociais. A legenda também rendeu polêmica por um trecho considerado indireta à mãe do atleta, Cíntia: “O que Deus uniu, ninguém separa”.

Casamento Endrick e Gabrielly

A modelo iniciou o processo de noiva há cerca de duas semanas, quando saiu por Madrid em busca de seu vestido. Acompanhada da consultora Deyse Santos, Gabrielly encontrou um modelo Lupe, da grife espanhola Redondo Brand, feito de tweed e lantejoulas brancas, com enorme laço lateral. O modelo custou cerca de R$ 7 mil.

Envolvidos por polêmicas de questões familiares, os pais de Endrick, que também se mudaram para Espanha, estiveram presentes na cerimônia reservada. O irmão caçula do jogador também compareceu. Já a família de Gabrielly Miranda permaneceu no Brasil.

O casamento tem validade em todo território europeu e também no Brasil – para isso, precisa obedecer condições. Para efeitos jurídicos em solo nacional, por exemplo, o enlace precisa primeiramente de registro numa Repartição Consular brasileira. Depois, transcrito em Cartório do 1º Ofício do Registro Civil do município do domicílio no país ou no Distrito Federal.

Já para o registro do documento, ou Endrick, ou Gabrielly deem entrada na papelada no consulado brasileiro em Madri para assinar um termo. Ai, então, ficará lavrado num livro de registros.

