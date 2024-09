Trânsito, logística e esquema de segurança: tudo que você precisa saber para Flamengo x Peñarol

As torcidas de Flamengo e Peñarol alimentam um grau de rivalidade capaz de causar aversão uns aos outros. Brasileiros e uruguaios protagonizam cenas hostis sempre que se esbarram e, em casos, terminam em tragédia – como ocorreu no último encontro no Rio, em 2019. Os clubes, portanto, decidiram se reunir com a Polícia Federal do Estado e com o Consulado do Uruguai na cidade para adotar medidas de seguranças para o duelo desta quinta-feira (19), no Maracanã.

A equipe de reportagem do ‘Jogada 10’ preparou uma matéria especial com todas informações de segurança e deslocamento aos torcedores que vão ao Maracanã. O jogo entre Flamengo e Peñarol, pela ida das quartas de final da Libertadores, está marcado para as 19h (de Brasília).

As diretorias de Flamengo e Peñarol se reuniram com a Polícia Federal do Rio de Janeiro e com o Consulado do Uruguai na cidade nos últimos dias. A preocupação tinha como centro justamente as cenas lamentáveis, que culminaram na morte de um rubro-negro, protagonizadas pelas torcidas adversárias em uma praia na Zona Sul, em 2019. Além disso, o duelo também contara com esquema de trânsito especial da CET-Rio.

Esquema de policiamento

Após reunião no Quartel General da PMERJ, a BEPE comunicou que contará com cerca de 750 policiais na ação para o jogo desta quinta-feira (19). Os agentes terão apoio de efetivo, Cavalaria, Choque, Recom, BAC e Gam.

A Polícia Militar utilizará o método inédito de reconhecimento facial nas câmeras corporais no entorno do Maracanã. O mesmo ocorreu no Nilton Santos, na noite da última quarta-feira (18), no empate entre Botafogo e São Paulo. A medida tem como objetivo ajudar a identificar mais rapidamente – e precisamente – criminosos infiltrados na torcida.

O Governo do Estado entende que a ação pode contribuir na ‘força-tarefa’ montada pelo Estado para os jogos da Libertadores. A medida ocorre em apoio do Ministério Público e da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ).

Torcida do Peñarol

O clube uruguaio alugou um Camping Clube do Brasil no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, para reunir sua torcida de forma segura. A concentração iniciou às 06h desta quinta-feira (19), e o ponto de encontro fica na Praia da Macumba, na Estrada do Pontal. Os torcedores seguirão para o Maracanã sob escolta.

Esquema de trânsito

O CET-Rio vai realizar operações de trânsito de acordo com a proximidade do horário. A partir das 16h, haverá interdições ao trânsito de veículos na região do Maracanã, local onde ocorrerá a partida às 19h. A ação contará com 50 agentes e apoiadores de tráfego, além de seis carros operacionais e dez motos para orientação dos automóveis.

As interdições ocorrem das 16h às 23h e atingem ruas de acesso ao estádio. Técnicos da CET-RIO vão monitorar toda movimentação do trânsito via câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica.

Ruas com interdições

– Rua Professor Eurico Rabelo;

– R. Artur Menezes;

– Conselheiro Olegário;

– Isidro de Figueiredo;

– Visconde de Itamarati, entre a Rua São Francisco Xavier e a Avenida Professor Eurico Rabelo;

– Av. Maracanã, ambos os sentidos, entre a Avenida Rei Pelé e a Rua Mata Machado;

– Avenida Rei Pelé, sentido Centro, entre a Rua São Francisco Xavier até a altura do Museu do Índio;

– Viaduto Oduvaldo Cozzi e seus acessos;

– Rua Mata Machado, entre a Avenida Paula Sousa e a Avenida Maracanã;

– Avenida Professor Manoel de Abreu, entre a Rua São Francisco Xavier e a Avenida Rei Pelé, sentido Centro;

– R. Dona Zulmira, entre a Avenida Professor Manoel de Abreu e a Rua São Francisco Xavier.

Flamengo na Libertadores

Ao contrário do que ocorreu nas oitavas de final, o Flamengo, desta vez, inicia sua caminhada em busca de classificação sob seus domínios, no Maracanã. O Rubro-Negro não perde no estádio, pela Libertadores, desde o revés justamente para o Peñarol, em 2019 – sob comando de Abel Braga à época.

O duelo, que vale vantagem em busca de vaga na semifinal da Libertadores, está marcado para as 19h desta quinta-feira (19). A volta acontece na próxima semana, no dia 26 de setembro, no Campeón del Siglo, no Uruguai.

