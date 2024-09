Cristiano Ronaldo se arrisca em novo esporte e vence melhor do mundo

O atacante Cristiano Ronaldo deu início a divulgação de mais momentos do seu cotidiano. Prova disso é que o craque português fez uma postagem em seu canal no Youtube, que envolve o desafio em um outro esporte. No caso, o Robozão compartilhou que estava aprendendo a jogar o padel. Além do encontro com o espanhol Arturo Coello, considerado melhor jogador da modalidade.

CR7 se aventurou em um jogo de duplas e venceu o principal jogador de padel. Antes disso, no vídeo, Arturo Coello dá algumas dicas ao craque português de como ter um bom rendimento na modalidade. O padel se configura como uma mistura de outros dois esportes, o tênis e o squash, e a prática funciona em duplas. Basicamente, joga-se com raquetes em uma quadra e a bola pode bater na parede.

Aliás, o espaço onde se pratica a modalidade é fechado, com um vidro na parte de trás e grade nas laterais, conta com 20 metros de comprimento e 10 de largura. Diferentemente do tênis, a raquete é composta por fibra de vidro e carbono. Por outro lado, a pontuação funciona da mesma maneira que o tênis. No caso, a composição de um set são seis games. Além disso, o participante que vencer dois sets é o vencedor do duelo. Cristiano Ronaldo levou a melhor sobre o espanhol por 2 a 1.

Vale ressaltar que a modalidade já se popularizou por mais de 90 países e conta com mais de 20 mil praticantes. Aliás, antes da disputa da Copa América, os amigos Messi e Suárez aparecem juntos disputando uma partida de padel.

Cristiano Ronaldo em busca do milésimo gol

Recentemente, CR7 iniciou a contagem regressiva para alcançar seu milésimo gol. Isso porque, na última data Fifa enquanto defendia a seleção portuguesa, ele chegou aos 901 gols, ao marcar em embates contra Croácia e Escócia. Ele, aliás, já revelou que seu objetivo é ao bater a meta do milésimo gol é ter todos eles documentados em seu canal no YouTube.

