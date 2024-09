Atlético: Scarpa ‘invade’ entrevista de Hulk: ‘E a briga?’

Parece que o clima entre Hulk e Scarpa, que discutiram durante o jogo com o Fluminense nesta quarta-feira (18/9), está numa boa. Após a derrota por 1 a 0 no Rio, no Maracanã, pela ida da Copa Libertadores, os atletas demonstraram isso.

Enquanto Hulk conversava com os jornalistas na zona mista, o meia Gustavo Scarpa interrompeu a entrevista e brincou: “E aí? E a briga? Como foi a briga?”, rindo. Hulk não conseguiu conter o riso.

No fim do primeiro tempo, Hulk e Gustavo Scarpa discutiram bastante durante o jogo. O camisa 7 pediu a Scarpa para mudar de posicionamento e, em determinado momento, solicitou mais concentração do camisa 6.

Em seguida, o desentendimento se estendeu ao zagueiro Lyanco. O defensor tentou conter Scarpa, mas o meia não gostou e pediu que ele tirasse a mão. O zagueiro, por sua vez, empurrou o meia.

O Atlético, afinal, precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar. Se vencer por apenas um gol, a partida será decidida nos pênaltis. Um empate garante a classificação do Fluminense para as semifinais.

