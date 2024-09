Você sabia que Memphis Depay tem hábitos curiosíssimos? Veja aqui

Memphis Depay, novo atacante do Corinthians, tem forte relação com felinos - (crédito: Foto: Reprodução)

Memphis Depay, atacante holandês, é a contratação mais badalada do Corinthians para a temporada. Exatamente pelo seu currículo e passagens por grandes clubes europeus como Atlético de Madrid, Barcelona e Manchester United. Não à toa, a torcida criou ansiedade com a sua estreia, que está próxima de ocorrer. Apesar disso, ele não é pauta somente pelo potencial de resultado dentro de campo. Como também por algumas curiosidades fora das quatro linhas como, por exemplo, hábitos incomuns e passatempos luxuosos.

Atualmente, Memphis convive com o status de “popstar”, mas o início da sua trajetória foi cercado de dificuldades financeiras e emocionais. O GE pesquisou curiosidades envolvendo o extracampo do novo atacante do Corinthians. Veja abaixo.

1 – Apego aos animais

O holandês criou uma relação especial principalmente com os felinos. Tanto que ele fez uma tatuagem de um leão nas suas costas e se autointitula como “coração de leão”. A propósito, ele também nomeou sua autobiografia, lançada em 2019, também desta forma.

2 – Tatuagens de Memphis Depay

O rosto do leão em suas costas, não é a única tatuagem que o atacante tem no corpo. São pelo menos mais quase outras cinquenta. Uma das que ele considera mais especiais, é um pequeno círculo presente em seu punho. Uma homenagem ao seu grupo de amigos próximos, que representa uma família para o atacante.

3 – Conexão com o Brasil

Ainda no âmbito das tatuagens, outra que também é representativa envolve o Brasil. Isso porque, após ele disputar a Copa do Mundo de 2014, em terras tupiniquins, registrou em sua pele, a imagem do Cristo Redentor. Em ocasiões anteriores, já demonstrou sua admiração pelo futebol e cultura brasileira. Por exemplo, em 2021, com uma postagem no Instagram, o atacante vestia a camisa da Seleção Brasileira e ouvia o funk “Amor ou Litrão”, de Petter Ferraz e Menor Nico. Depay é amigo de Daniel Alves e Neymar. Bem como fã assumido de Ronaldinho Gaúcho e conta com os serviços de uma chef de cozinha brasileira. Em sua apresentação como jogador do Corinthians, o holandês disse que

“ Minha razão de estar aqui é maior do que o futebol”, pontuou Depay.

4 – Relógios de alto valor

Memphis tem um Royal Oak, da marca Audemars Piquet, o qual tem um custo entre R$ 630 mil e R$ 880 mil. A comercialização é apenas sob encomenda e o objeto conta com ouro rosa. Ele tem outro da mesdma marca em ouro rosa e cravejado em diamantes. A sua avaliação está próxima aos R$ 2 milhões. Memphis também já foi flagrado com itens semelhantes de marcas de luxo como a Richard Mille e Rolex.

5 – Carros de luxo

Memophis tem uma Ferrari que é uma das suas prediletas. O jogador também já foi visto em um Rolls-Royce, com um custo um pouco acima de R$ 1,5 milhão. Valor próximo ao Mercedes Maybach S650 conversível, que também faz parte da sua coleção. Outro veículo da Rolls-Royce considerado raro, que Depay também é proprietário, diz respeito ao modelo Wraith. O carro é avaliado em mais de R$ 3 milhões. O holandês ainda é dono de automóveis da Audi, Lamborghini, entre outros.

6 – Moda

Memphis criou sua própria marca de roupas. Trata-se da “Memphis Depay Clothing”. Assim, em parceria com a Puma, sua patrocinadora de material esportivo.

