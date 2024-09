Everaldo Marques revela elogio de Galvão Bueno e sonho na carreira

O narrador Everaldo Marques, do Grupo Globo, revelou um dos seus principais objetivos da carreira. Desde 2020 na emissora carioca, ‘Evê’ deseja narrar uma final de Copa do Mundo. Apesar do sonho, o ex-ESPN sabe que a disputa interna é grande.

Em entrevista ao ao Alt Tabet, do Canal UOL, Everaldo Marques falou sobre a hierarquia dentro da empresa para grandes eventos, como a Copa do Mundo.

“Com a relação à hierarquia é assim: a única coisa que eu controlo é a qualidade do meu trabalho. Não sou eu que decido as minhas escalas e obviamente eu, como todos, tenho os meus sonhos, meus objetivos e anseios, mas somos mais de 30 narradores no grupo Globo. (…) Eu gostaria de narrar uma final de Copa do Mundo? Claro que gostaria, mas não sou eu que decido. Se meu trabalho vai ser suficiente para me dar as melhores oportunidades, não sou eu que decido. Eu me preocupo com as coisas que eu posso controlar. As que eu não controlo, a vida já ensinou a deixar rolar”, destacou o narrador, que também crê que o ‘tempo de casa’ não influencia nas escolhas dos narradores.

Atual número um entre os narradores da Globo, Luís Roberto recebeu elogios de ‘Evê’. Ele classificou o experiente profissional como “super competente, brilhante e merecidamente na posição que ocupa”. Além disso, Everaldo Marques também citou Luciano do Vale, Silvio Luiz e Galvão Bueno como a “santíssima trindade” da narração esportiva na TV aberta do Brasil.

Narração de F1 na Globo e elogios de Galvão Bueno para Everaldo Marques

Everaldo Marques fez sua estreia na Globo com uma narração da F1. Na época, a pandemia da Covid-19 limitou nomes como Galvão Bueno devido à idade. Inclusive, o icônico narrador fez elogios ao teste de ‘Evê’ no SporTV antes da ‘efetivação’ no principal canal da emissora.

“Tem um bastidor legal: o Galvão me mandou uma mensagem e falou: ‘Cara, gostei muito, você estava preparado, fez a lição de casa, está muito bem, parabéns’. Falei: ‘O mestre aprovou, pelo menos estou feliz. Depois chegou a escala me falando que eu estava na corrida, liguei para o Galvão para agradecer. Nem sabia se tinha o dedo dele na minha escala. Mas como ele tinha feito aquele feedback positivo, foi a primeira pessoa para quem contei”, revelou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.