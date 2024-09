Atuação de William Gomes rende elogios no São Paulo: ‘Tem personalidade’

Grande surpresa na escalação do São Paulo contra o Botafogo, William Gomes teve uma noite especial nesta quarta-feira (18/9). Afinal, o garoto teve sua primeira experiência em uma noite decisiva de Libertadores. Ele foi titular no Nilton Santos e teve grande atuação, que rendeu elogios do torcedor e dos companheiros de equipe.

O garoto entrou no lugar de Luciano e foi quem mais incomodou o sistema defensivo do Botafogo. Aliás, ele também foi o único que conseguiu dar um respiro para o São Paulo, que foi sufocado durante todo o primeiro tempo. O atacante deixou o gramado no segundo tempo, exausto, mas com a sensação de dever cumprido, além de muitos elogios.

“É um menino privilegiado de jogar um jogo tão grande como esse de Libertadores. É inegável que tem um futuro brilhante, estamos sempre ajudando, dando dicas. Estamos felizes de tê-lo com a gente, não é fácil jogar um jogo desse, mas isso mostra que tem personalidade, aguenta e é de jogo grande. É bom tê-lo conosco porque nos dará muita alegria ainda”, disse o lateral-direito Rafinha.

William Gomes chegou a disputar alguns minutos desta Libertadores sob o comando de Thiago Carpini. Ele entrou na reta final do duelo contra o Cobresal, mas não conseguiu uma sequência depois disso.

William Gomes segue no time titular?

Com Zubeldía, o jovem vem ganhando mais oportunidades. Ele foi titular e decisivo contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, e ganhou a chance de ser titular contra o Botafogo, na Libertadores. Agora, vive com a expectativa de novamente começar a partida contra o Glorioso no duelo de volta, na próxima quarta-feira (25/9), no Morumbis.

