Monaco x Barcelona, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Monaco e Barcelona jogam nesta quinta-feira (19/9) fechando a primeira rodada da fase de liga da Champions 2024-25. O jogo será no Estádio Louis II, no principado de Mônaco. Esta será a terceira vez que os times se enfrentam na Liga dos Campeões. Nas duas outras, ambas pela fase de grupos da edição 93/94, o Barcelona venceu: 1 a 0 e 2 a 0. E o Barça vem voando no Espanhol. Será que leva a melhor contra os menegascos. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa às 15h (de Brasília) sob o comando de Aldo Luiz, que também estará na narração.